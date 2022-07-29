ونبقى مع الحسين

محمد صادق الحسيني ||

يعني نبقى مع فلسطين كل فلسطين دون شروط وبلا حدود وأياً تكن الاثمان، لان فيها مسرح الظلم العالمي الرئيسي ، وهي المركز الذي منها وفيها سيتجلى العدل الالهي .

يعني نبقى مع يمن انصار الله تحديداً ، ضد كل اشكال الجار الغشوم واسيادهم الاقليميين والدوليين ، لان صنعاء المنصورة بالله هي الضمانة والبوصلة لمستقبل اليمن والجزيرة العربية كلها.

يعني نبقى مع سورية الاسد تحديدا لانه الضمانة والبوصلة بوجه كل انواع الاحتلالات ومشاريع الفتن والتجزئة ومحاولة نقل سورية من ضفة الى اخرى.

يعني نبقى مع عراق الحشد الشعبي البوصلة والضمانة للداخل والخارج ضد كل المتآمرين عليه

يعني نبقى مع لبنان المقاومة تحديداً، لانها الضمانة الوحيدة والبوصلة التي لا تخطئ في نقله من حالة الانهيار الان، الى مصاف القمة عزيزاً بين الامم .

يعني نبقى مع الشقيقة والصديقة ايران ، الحليف الصادق والخدوم بلا شروط ولاحدود ، رغم كل اكلاف هذا الموقف العالية جداً.

يعني نبقى مع كل احرار العالم ضد الشيطان الاكبر، من اوكرانيا الى فنزويلا مرورا بافريقيا المظلومة.

لان هذا هو الحسين وامره قائم حتى ظهور القائم .

يعني نبقى نجدد العهد مع الحسين في كل حين وآن واوان، لان كل ما لدينا من عاشوراء

ـــــــ