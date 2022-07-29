المقالات

ونبقى مع الحسين


محمد صادق الحسيني ||

 

يعني نبقى مع فلسطين كل فلسطين دون شروط وبلا حدود وأياً تكن الاثمان، لان فيها مسرح الظلم العالمي الرئيسي ، وهي المركز الذي منها وفيها سيتجلى العدل الالهي .

يعني نبقى مع يمن انصار الله تحديداً ، ضد  كل اشكال الجار الغشوم واسيادهم الاقليميين والدوليين ، لان صنعاء المنصورة بالله هي الضمانة والبوصلة لمستقبل اليمن والجزيرة العربية كلها.

يعني نبقى مع سورية الاسد تحديدا لانه الضمانة والبوصلة بوجه كل انواع الاحتلالات ومشاريع الفتن والتجزئة ومحاولة نقل سورية من ضفة الى اخرى.

يعني نبقى مع عراق الحشد الشعبي البوصلة والضمانة للداخل والخارج ضد كل المتآمرين عليه

يعني نبقى مع لبنان المقاومة تحديداً، لانها الضمانة  الوحيدة والبوصلة التي لا تخطئ في نقله من حالة الانهيار الان، الى مصاف القمة  عزيزاً بين الامم  .

يعني نبقى مع الشقيقة والصديقة ايران ، الحليف الصادق والخدوم بلا شروط ولاحدود ، رغم كل اكلاف هذا الموقف العالية جداً.

يعني نبقى مع كل احرار العالم ضد الشيطان الاكبر، من اوكرانيا الى فنزويلا مرورا بافريقيا المظلومة.

لان هذا هو الحسين وامره قائم حتى ظهور القائم .

يعني نبقى نجدد العهد مع الحسين في كل حين وآن واوان، لان كل ما لدينا من عاشوراء

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مَنْ ينتَظِرُ مَنْ ؟!!...
الإطار الشيعي وتشكيل الحكومة
حوار قراني حول الحجاب
سلم الرواتب الجديد وادفع بالتي هي احسن
الدين الاجتماعي
دخول الخضراء والدور العالمي
ونبقى مع الحسين
موقف البرزاني والحلبوسي من القصف التركي
لا بديل عن الشريعة..
لا بديل عن الشريعة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك