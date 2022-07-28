تصريح السيد كمال خرازي رسالة استلمها الكيان الصهيوني، وما علاقتها بتهديد السيد نصر الله بالحرب؟ 



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

هيثم الخزعلي || بعد تهديد السيد حسن نصر الله بشن حرب ضد الكيان الصهيوني اذا بدأ بانتاج الغاز من حقل كاريش. بدأ محللي الكيان بطرح سؤالين :- الاول- هل سيهاجم حزب الله منشأت الكيان الصهيوني في حقل كاريش في الحدود البحرية الشمالية للكيان قرب لبنان فقط او انه يذهب لحرب شاملة تغطي كل اراضي الكيان.؟ والثاني :- هل سيكون الصراع مع حزب الله فقط او انه سيشمل اطراف أخرى؟ وللاجابة عن هذين السؤالين، أجرى (ايرك ستارلبك) المحلل الأمني الصهيوني، مقابلة مع عضو (مركز الما) للبحوث والدراسات الاستراتيجية (سريب زهابي ) والتي تقطن شمال فلسطين. حيث أكدت سريب آن حزب الله هو أكثر مليشيا محترفة في المنطقة ومع انه لبناني الا ان نشاطه يمتد لكل الشرق الأوسط. وهو مع كونه مليشيا عسكرية الا انه حزب سياسي وحركة اجتماعية بنفس الوقت. وقالت سريب نعتقد ان حزب الله يمتلك اكثر من ١٣٠ الف صاروخ بعضها صواريخ دقيقة قادرة على احداث اضرار فادحة، وأكثر من ٢٠٠٠ طائرة مسيرة، قادرة على الوصول لكل انج داخل فلسطين. كما أن إيران تسعى لتمكين حزب الله من امتلاك مصانع الصواريخ الدقيقة وهذا يعتبر تغيير بقواعد اللعبة في صراع الحزب مع الكيان الصهيوني.. وكان حزب الله قد اطلق ما لا يقل عن ٤ طائرات مسيرة باتجاه حقل كاريش.. واشارت سريب إلى أن الحزب وايران يحاولون ان يحاصروا الكيان الصهيوني .. - وهذا ما تحدثنا عنه بمقال سابق اسميناه (حلقة النار ) كما يصطلح عليها الصهاينة - والتي تشمل (حزب الله في الشمال والفصائل العراقية في الشرق وسوريا وحماس والجهاد الإسلامي في الغرب والحوثيين في اليمن ) وكل هؤلاء يمتلكون صواريخ او طائرات مسيرة تصل للكيان الصهيوني. واشارت سريب الي ان حزب الله يمتلك وحدتين في سوريا الأولى :- تقوم بتدريب الجيش السوري... والثانية:- تخطط لتكتيكات مهاجمة الكيان.. وأكدت سريب ان حزب الله سيهاجم كل البنى التحتية الصهيونية في الكيان، بناءا على تصريح سابق لسيد حسن نصر الله حيث ظهر بيده خارطة الكيان الصهيوني وعليها مواقع البنى التحتية وقال انه قادر على مهاجمة كل هذه المواقع..وهذه إجابة السؤال الأول صهيونيا... اما عن إجابة السؤال الثاني، فيعتقد محللي الكيان آن النزاع القادم مع حزب الله سيكون متعدد الأطراف وهذا ما لمح له سيد نصر الله سابقا. من جانب آخر ما يثير قلق الكيان الصهيوني واعتبرها رسالة إيرانية واضحة هو تصريح السيد كمال خرازي مستشار قائد الثورة الإسلامية في مقابلة مع قناة الجزيرة هذا الأسبوع بأن (الجمهورية الإسلامية قادرة على إنتاج القنبلة النووية اذا ارادت ذلك ).. واحد اهم اسباب ممانعة الكيان الصهيوني لامتلاك الجمهورية الإسلامية لقنبلة نووية، هو آنها ستكون مظلة حماية لكل فصائل المقاومة في غرب اسيا... وهذا ما يردع الكيان الصهيوني. وهذا يعني ما يعني لقادة الكيان... اذا تحول الصراع لصراع وجود،خصوصا ان مساحة فلسطين بحجم مساحة ولاية نيوجرسي، و٧٠٪ من سكان الكيان يقطنون في تل أبيب. وبعد ساعات من تصريح السيد خرازي، صرح ( أڤيڤ كوخافي ) وزير حرب الكيان بأن الدبلوماسية فشلت فشلا ذريعا بمعالجة الملف النووي الإيراني، وان التحضيرات في الكيان الصهيوني تجري لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني.. وكان رئيس حكومة الكيان (لابيد ) قد صرح بعد زيارة ( بايدن) للكيان الصهيوني، بانه لا يتفق مع بايدن حول جدوى الدبلوماسية بحل موضوع الملف النووي الإيراني... مع زيادة هذا التوتر بين حزب الله وايران من جهة وآلكيان الصهيوني من جهة أخرى ، وحاجة العالم لاستقرار مناطق مصادر وممرات الطاقة، نعتقد انه ليس امام المجتمع الدولي الا فتح الحصار الاقتصادي عن لبنان والسماح له بانتاج الغاز من حقوله... وان الولايات المتحدة لن تسمح للكيان الصهيوني بارتكاب حماقة ضد الجمهورية الإسلامية او حزب الله لان ذلك قد يشعل المنطقة ويزيد أزمة الغرب الاقتصادية.. وان الولايات المتحدة قد تعود للمفاوضات مع إيران بالشروط لايرانية.. وصحة هذا التوقع ستجيب عنه الايام القادمة، وليس بعيد كل ما هو اتي... ٢٨-٧-٢٠٢٢