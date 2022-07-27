السياسة في سوق الخضار !!!!

زيد الحسن .||

رمان رمان عراقي درجة اولى ، هذا صوت البائع ذو النبرة التوسلية لجذب الناس وبيعهم الرمان ، ما ان تفقدت بضاعته حتى وجدتها نوعية درجة عاشرة ، بل لايمكن ان يكون غذاء اصلا .

كانت وماتزال مطالبات الشارع ايجاد حلول واقعية لمشاكل الناس ، خدمات حقيقية ، كهرباء وظائف ، اعمار حل مشاكل السكن ، الامن المفقود وتسلط العصابات على رقاب الناس ، مصانع معامل زراعة وبناء ، كل هذه الامور لايمكن لاحد تنفيذها الا لو كان ( عراقي ) نعم عراقي اصيل وليس حامل للجنسية فقط .

مذ تسعة اشهر انتهت الانتخابات على ماانتهت عليه فوز وخسارة لهذا الحزب وذاك ، وكانت تجارة ، ربح فيها السياسي وخسر فيها الشعب ، لم يتغير وضع الناس بل ازداد الامر سوءاً ، لم ينفعنا الذي فاز او الذي خسر ، وهذا هو السبب الرئيسي للاحباط الذي اصاب الشعب العراقي ، فلا احد يؤمن اليوم بحزب مخلصْ مُخلص ، او بقائد فذ محنك ، الفساد اصبح العلامة الواضحة في سيماء ساستنا ، ولا خجل او خوف، لامن الشعب ولا من التاريخ الذي سوف يسطر خزيهم في صفحات طوال ، والادهى من ذلك شعاراتهم الرنانة التي تدعوا لمحاربة الفساد في البلاد وكأن الفساد في الشعب وليس في مفاصلهم هم .

تسريبات اضحكتنا كثيراً حول بعض الترشيحات ، تقول ؛ سنرشح رئيساً للوزاء من الخط الاول ، وبعد يوم نسمع تسريب اخر سنرشح من الخط الثاني ،ونعلم ان السياسة ليس فيها خطوط بل الكفاءة هي التي تحكم، ولا نعلم هل يعلم اصحاب الشأن ان العراقي ذكي ولماح ويمتلك روح الدعابة ، خطكم الاول لم ينجح لترموا الكرة في الخط الثاني ؟ ام انكم تعلمون ان الشعب له عينان ويبصر ما آل عليه حال البلد ؟ ايها السادة لقد اوغلتم في هتك كرامتنا ، لقد اذيتمونا الاذى كله ، عودو بالله عليكم الى رشدكم ، افهموا كيف يكون الحكم ، انتبهوا جيداً فمركبكم مثقوب ، ولديكم بدل الربان الف قائد والسفينة ان كثر ربانها تغرق ، اخرجوا لنا عراقي ، عراقي واحد اصيل ، يحمل بيده فأس و سيف ، الفأس للعمل والسيف لقطع رؤوس فساد الاحزاب السياسية .

ارضنا خضراء ، وابار نفطنا عامرة ، وارواح شبابنا غالية يكفي التفريط بها ، يكفي استخفاف بنا ، انتم ساسة من الدرجة العاشرة في سوق السياسة ، لن نستجدي عطفكم بعد اليوم وسوف نصرخ عالياً عراق عراق عراق .