بالمباشر والاختصار الشديد

محمد صادق الحسيني ||

اميركا اعلنت الحرب على روسيا انطلاقاً من اوكرانيا

ظناً منها انها بقوتها العسكرية قادرة على حجب الطاقة الرخيصة عن اوروبا بالغطرسة والاكراه

واخضاع الصين والهند عمليا ووقف تقدمهما الاقتصادي

وهزيمة بوتين بالاستنزاف العسكري

وما يخص منطقتنا ارضاء عائلة روتشيلد بتمليكها غاز ونفط المتوسط

وجعلها تسيطر على اسعار وخطوط الطاقة

والجائزة تثبيت بايدن في البيت الابيض

لكن اميركا هذه فاتها ان السنن الكونية وقدرات الشعوب الناهضة وفي مقدمتها محور المقاومة بقيادة ايران:

باتوا قادرين على كسر عنجهية الشيطان الاكبر هذا وتحطيم احلامه وتمريغ انفه على ارض وفوق مياه وفي اجواء بلادنا من تركمانستان حتى جبال الاطلس.

كلها اشهر معدودة وتبدأ الزلازل الاجتماعية في اوروبا

وتنهار اوكرانيا ويسلم الغرب لارادة بوتين في تحدي الطاقة .

وتحبط مقاومتنا مشاريع عائلة روتشيلد ، وتجعلها تفر من سواحلنا وشواطئنا ، كما فرت من قبل جيوشهم الارهابية.

وهكذا يصبح مشروع هزيمة الشيطان الاكبر ، شيئا فشيئا خططاً استراتيجية ينفذها ثلاثي الشرق الصاعد بالتعاون مع قوى التحرر الناهضة في العالم ، وليس مجرد حلم العرب والمسلمين فحسب .

عالم ينهار

عالم ينهض بصيرتك*