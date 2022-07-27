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ما الفرق الاصطلاحي بين "المسلم" و"الإسلامي"؟


د. علي المؤمن ||

 

   "المسلم" (Moslem) هو كل من ينتمي الى دين رسول الله محمد، ويعد نفسه مسلماً، سواء ولد من أب مسلم، أو أسلم ونطق بالشهادتين، بغض النظر عن انتماءاته العقدية والمذهبية، وميوله الفكرية، والتزامه الديني.

   أما "الإسلامي"(Islamist) فهو المسلم الملتزم عقديا وعبادياً وأخلاقياً بتعاليم الشريعة الإسلامية، ويؤمن بأن الاسلام دين ودولة، ويمارس العمل الحركي في سبيل ذلك، أي أن الإسلاميين (Islamists) هم الجزء الديني السياسي الحركي من عامة المسلمين.

   وليس لهذا التفريق أصل تشريعي؛ بل هو مجرد ابتكار منهجي؛ هدفه تقريب الصورة الى الأذهان، وفهم طبيعة التنوع الفكري والسلوكي في واقع المسلمين، وهو كالتفريق بين المسلم غير الملتزم والمسلم الملتزم والمؤمن والمتدين والمتشرع، أي المسلم الذي لايلتزم بالعبادات والأحكام الشرعية والمسلم الملتزم بها، وكذا الفرق بين المسلم والمسلم المجاهد، والمسلم المتزمت والمسلم المستنير، والمسلم الأصولي والمسلم العصري... وهكذا، وهو تفريق منهجي يهدف الى الدقة في التوصيف.

   وقد ظهر مصطلح الإسلامي  في ثلاثينات القرن العشرين في مصر، بهدف التفريق بين ما أسموه بالإسلام الحركي النخبوي والاسلام الشعبي. ثم تبنته الحركات الإسلامية في أغلب البلدان.

 

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