المقالات

رؤية نجاح اي حكومة في العراق..


د. حيدر سلمان *||   الكثير يسالني ماهي الرؤيا والخطوات المفيدة حاليا ومرحليا بالنسبة للعراق (قد تتغير مع المتغيرات)، وهنا احاول تلخيص ما استطيع سريعا حي لا يشعر القاريء بالملل. لايقبل ادنى شك ان الحكومة الخدمية هامة للمواطن وتؤثر على معيشته كثيرا، لكن لنكن واقعيين ⬅️ لن يتحقق اي تطور ان لم يكن هناك استقرار سياسي. لذلك هناك شقان، الاول الداخلي، والثاني الخارجي. فيما يخص ملف الداخل: 🔴 اولا الاهم: 1️⃣ المصالحة الداخلية وخاصة بين الكتل الكبيرة المتصارعة التي قد ينهار بينها الجدار ويقع المحضور وتهدر دماء ابرياء لاسامح الله.   2️⃣ خلق مجلس جامع للفصائل المسلحة يشترك به قادته منها يقلل الاحتقان بينهم ومنها يكونوا فعلا تحت قيادة رئيس الوزراء ومنها تقليل اعتماد السلاح واستبداله بحوارات و كلمات شعبية تطري القلب وتضبط الموجود كي لايزداد اعدادها وتزداد الهوة بينهم. 🔴 ثانيا المهم: 1️⃣ قرارات شعبوية متعددة تمس بحياة المواطن بشكل مباشر من تقليل تدريجي لحين اعادة سعر الصرف  وقرارت اخرى متعددة، كلها مالية وخدمية. 2️⃣ قرارات تمس الامن الوطني من تسليح الجيش وتعزيز حدود البلاد، وقتال داعش والتنظيمات الارهابية ونشر قوى الامن الاتحادية بكافة انحاء البلاد.  🔴 ثالثا مهم على المدى الطويل: 1️⃣قرارات تعزز مفاهيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. 2️⃣مشاريع خدمية ذات بعد استراتيجي منه مكافحة التصحر وموجات الغبار و انحسار المياه خاصة البصرة، ومشكلة الكهرباء. 3️⃣تنفيذ قرارات الاتحادية الخاصة بكردستان. 4️⃣وضع البصرة كون سكانها يتوقون لفيدرالية جامعة لكل العراقيين وليس مفرقة لهم على غرار من ذكرت. 5️⃣ايصال رسالة مستمرة بالاهتمام بكل محافظة على حدة. 🔴 رابعا اخرى اقل اهمية وهي متعددة كذلك من صناعة وزراعة وتجارة وملف طاقة واهميتها تعتمد على النقاط السابقة وتدرجي بها لجلب الاستقرار... الخ. فيما يخص ملف الخارج: 🔴 ملف العلاقات من اعقد الملفات والذي يريد النجاح يجب بل حتما ان يمسك العصا من المنتصف (وهي مهمة عسيرة جدا) ولذلك ارى التالي حسب خبرتي وهي ليست بالقليلة الان: العراق يجب ان تكون له: 🔹علاقة سعودية ممتازة 🔹علاقة ايرانية جيدة جدا 🔹علاقة امريكية ممتازة 🔹علاقة روسية جيدة جدا 🔹علاقة صينية ممتازة عدا ذلك من تركيا، اردن، مصر، امارات، قكر بريطانيا، اتحاد اوروبي دول كبرى اخرى ... الخ، فلنقول بالمجمل بكلمة واحدة تكفي ان تكون ⬅️ جيدة. الباقي اقل تدرجاً. هذا ما اسعفتني به الذاكرة السريعة وحتماً لدى كل متابع المزيد، خاصة واني اشعر ان متابعيني هم "نوع" وليسوا "كم".   *محلل سياسي باحث بالشأن العراقي والدولي 26 تموز / يوليو 2022
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة المقبلة والملفات الثلاث : أما صمود ونجاح أو  انهيار الدولة  
 الحــ.شد ابن بيئته
الاطار في وضح النهار 
رؤية نجاح اي حكومة في العراق..
تركيا تمادي بالجريمة وإستعلاء فارغ..!
الحشد، كيانٌ مستقِرّ لا مستَودَع..!
الاطار التنسيقي الشيعي يجتاز اول عقبة..! 
خاطرة في رحاب ابي الاحرار ع
الموضوع أكبر من لوزان..!
قضي الامر ..واستحقها محمد السوداني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 77.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك