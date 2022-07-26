الاطار التنسيقي الشيعي يجتاز اول عقبة..! 

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هادي خيري الكريني || ياختار مرشح لريئاسة مجلس الوزراء كاغلبة من خارج الخط الأول وهل أنا إلا من غزيّة إن غوت … غويت إن ترشد غزيّة أرشد نجح الإطار التنسيقي الشيعي بعبور اول عقبة بترشيح المهندس الأستاذ محمد اشياع السوداني لريئاسة مجلس الوزراء ونتمنى عليه أن يكون بمستوى التحدي لانه يواجهه قوة غاشمة تمنع اي اعمار للبلد امري/كا ويتصافق معها بعض متصدري المشهد السياسي من المكونات الأخرى شئنا او أبينا . وكل لديه مصالحه ولأول مرة لن اسميهم بأسمائهم لاخوفا منهم ولا هم يخجلون من هذا الأمر يل يصرحون نهارا جهارا ...ويسعون لتدمير المكون الشيعي كاغلبية مطلقة والشييييعة ( عرب واكراد وتركمان وشبك ) يمثلون 70% من مكونات الشعب العراقي ولكن حتى لا اكشف دخان تم تغطيته لعل وعسى يحدث الله أمرا وينضمون للصف الوطني لان عقوق ابوهم العراق يورث قطع الدابر والشواهد عديدة اذكركم لعل الذكرى تنفع .. جيء بملوك العراق على انهم سادة عليون وشيعة زيدية أقرب لشيعة العراق وباول خطبة للملك فيصل الأول غدر بشيعة العراق وقال نريد قيام دولة سنية وسكت الشيعة على مضض واعتزلوا إلمشاركة بادارة الدولة.بحيث أصبحت الريئاسات الثلاثة من حصة الإقلية بحيث يمثل محافظة العمارة في بعض دورات مجلس النواب نائب سني ومن سكنة بغداد !!! ولن يتوانا الاقلية بالسيطرة على كل مقدرات البلاد ولن يحسبوا اي حساب للاغلبية الشييييعية بالمطلق..نعم هناك مشاركة بعض الشيعة بالحكومات بوزير او بعض الشخصيات بمجلس الاعيان وهم بالاغلب قبلوهم اضطرارا للسيطرة من خلالهم على إدارة الدولة وأصبح الشيعة كوضعهم الان في حكومة الكاظمي معازيب !!! ولقد قطع الله دابر هذه العائلة وسلط عليها أشخاص مقربين منهم ولم يكن الشيعة قد اشتركوا بالانقلاب والذي قتلهم باجتهاد شخصي من طائفتهم ...ثم استمر التهميش للاغلبية من كل الذين حكموا حتى الذي انصفهم بالحقوق فقط كشعب( عبد الكريم قاسم )ولم يشركهم بادارة الدولة كاغلبية نبزوه بابن كيفية كون امه من الاغلبية الشييييعية فقط وفقط وسماه اطغى طغاة العالم واجهل رجل حكم دولة متحضرة مثل العراق بالدكتاتور الفردي !! وان تعجب أراك الدهر عجبا! وعود على بدء قتله شريكه بالانقلاب عبد السلام عارف الذي توعد بالقضاء على الشيعة وتخريب ضريح الإمام علي صلوات الله عليه فاهلكه الله حرقا بالطائرة ( وراحت مثل عبد السلام احترك) طار لحم وطاح فحم ...ثم جئء بطاغية العصر وكان اعدا أعداء شيعة ال محمد.صاحب المقابر الجماعية وبعد ايام من تسلمه السلطة بعد ان ازاح البكر اعدم 12 الف شاب مثقف شيعي بتهمة الانتماء لحزب الدعوة .. مجرد تهمه تكفي لإعدام اي شيعي حتى منهم لم يسمع بحزب الدعوة اعدم على الظنة والوشاية والصلاة بالجامع ااو اطلاق اللحية حتى كتاب مفاتيح الجنان كانت تهمة تستوجب الإعدام....ولقد قطع الله دابره فبتر نسله وبقيت بنت تدير ( مله/ى د ع ا ر ة) وزوجته اقامت دعوى على بنت لسعد البزاز يقال انها بن/ت غير ش/رع/ية لعدي لتقول أن لهدام عقب غير هذه( ال/ق /و ا /د ة ) .. نقول يترتب على الرجل مهام جسام ولقد عرض نفسه وتصدر ولزاما عليه أن يرفع الذل والهوان الذي فرضته حكومة تصريف الأعمال بتجويع أغنى شعب بالعالم ونهب ثروته واعادة سعر صرف الدولار ولا ينظر للمرجفين فثروة العراق هائلة ومن المعيب تجويع شعب بحجج واهية وكلامي من اقتصادي مختص بالمال واعرف ماذا أقول واستبعاب الخرجين بشتى الطرق بتوفير فرص العمل واعادة العمل بالاتفاقية الصينية ويأخذ بالحسبان أن الامريكان لن يسكتوا ولقد تصدر وهو يعرف هذا وهو غير معذور بعدم اعادة العمل بها ..واخراج المحتل وإخراج حيتان الفساد من إدارة الدولة وهو تحدي كبير جدا جدا.. والمتصدي قبل به وغير معذور المماطلة به واخراجهم جملة واحدة من مدير عام إلى وكلاء وزارة وتغير مكان الأشخاص الكفوئين منهم.. لا ينتظر اللجان عزل الكل ثم بعد ذلك اعادة النظر بالجيد الكفوء النزيه... الحفاظ على وحدة العراق وإيقاف كل الاتفاقيات العبثية جملة واحدة. واعادة النظر بها بعد عرضها على الشعب ومجلس النواب ومجلس شورى الدولة لا ينظر إلى أي اعتبار اخر من جزئها فشل .. هو غير معذور قبول اي وزير فاسد يفرض عليه وعليه ان يصارح الشعب باي شخص تحاول اي جهة فرضه عليه ...وتعرض اسماء كل الشخصيات التي تتولى المناصب على العامة ليتم كشف اي شخص منهم غير نزيه فالشعب مصدر السلطات وبعرضه سيكون قد عمل ما عليه ويستمع ماذا يقول الشعب بهم فتكون لديه فكرة عن اي شخص عرض عليه ليتولى منصب ولا يحدث مثل ما حدث مع.عادل عبد.المهدي بحيث مرروا عليه وزيرة التربية زوجة قيادي بداعشش واخوها قيادي بداعشش وحماية رئيس مجلس النواب وهذا دليل آخر وصل الأمر رئيس مجلس النواب مسؤول حمايته قيادي بداعششش( أسامة النجيفي ) وعليه تسليح الجيش وأهم عمل هو تدوير الوزارات للمكونات لأنها أصبحت ملك شخصي لمكون معين موازنتها تذهب لقادة المكون مثل وزارة الدفاع والتجارة والتربية تغير حصص المكونات لافراغ الوزارات من حيتان الفساد اذا بقيت لنفس المكون لن تقوم للبلد قائمة وخصوصا الدفاع والتجارة استبدالها وجوبا ...وهناك ثواتب عليه مراعاتها منها تقوية الحشد وإخراج المحتل بأقل الخسائر وإيقاف نهب الخزينة الاتحادية وانصاف الاغلبية ...والكثير الكثير ما لايسعه اليراع عليه أن يتحمل هذا العبئ وعلى قادة الإطار أن يكونوا سند ويتركوا مصالحهم الحزبية على الاقل لهذه الدورة ...والله ولي التوفيق هادي خيري الكريني 26/7/2022