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خاطرة في رحاب ابي الاحرار ع


 مانع الزاملي ||   جئتًٌ اليك خطيئة تمشي على معاصي ،،ضمآن التمس من قاهر العطش الرواء !!! سيدي اللسان الذي احييك فيه اخلقته الالفاظ غير المهذبة بحق هذا وذاك ،،،امسك شباك جنتك بأيدي مغمورة بالمحرمات والآثام ،،،وبذهن شارد عنك ،،عيناي يخطفها بريق حظرتك وهي تنظر للبعيد عنك وعن طاعتك ،،انا مذنب مطلق وجئت لك مستسقيا من فيض وبحر جودك الذي لايرد عطشانا وان كان جافيا غافلا،، سيدي ياحسين ادخل حضرتك ويحضرني المستهل الخالد(احنا غير حسين ماعدنا وسيله) سيدي ..ءأنقلب بالحرمان مصروفا ولم اعرف غيرك بالاكرام موصوفا… سيدي من عادة الكريم ان يتحجج ليكرم ،، وحجتي اني ضيفك وانتم تأمروننا بأكرام الضيف ،،سيدي قد يعفو الكريم وهو غير راضَ فأن لم ترضى عني لسوءادبي معكم فأعفو عني ،، ولكل صاحب حاجة شفيع وشفيعي اليك حبي لأبي الفضل ساقي عطاشى كربلاء سيدي سوف ارمي كل ذنوبي بشباك ضريحك الطاهر وانا موقن بالفوز لان الله لايرد لكم شفاعة لانكم قدمتم لاجله كل غال .
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