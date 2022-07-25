قضي الامر الذي فيه تستفتيان.. محمد السوداني

محمد صادق الحسيني ||

وهكذا نقرأ ترشيح السيد محمد السوداني لمنصب رئاسة مجلس الوزراء في العراق :

1-السيد السوداني شخصية عرفت بحسن السلوك ودماثة الخلق والسيرة الحسنة قبل انخراطه العمل السياسي وبعده .

2-من اسرة عرفت بالجهاد ومقارعة النظام البائد .

3-علاقاته مع جميع الاحزاب والكتل محط تقدير واحترام .

4-لديه خبرة تراكمية نتيجة تسنمه لمناصب مختلفة بالوزارات والهيئات .

5-ليس لديه اي سجل او ملف في قضايا فساد مالي واداري .

6-معلوم لدى الاوساط الادارية والسياسية بانه شديد ضد الفاسدين .

7-يميل للبساطة وحب الناس .

8-قريب من الوسط الثقافي ،ومتابع جيد .

9-اغاض الفاسدين بالدوائر لذا الان يشنون عليه حملة مضادة .

10-ليس من الصلاح التعامل معه على انه شخصية (حزبية )بل هو شخصية (مستقلة)

وليس من حق اي جهة الحاقه بها لانه ملك للجميع .

11-لماكان نتاج المرحلة ونتاج ترشيح الاطار

فلايجوز لاي طرف بالاطار النيل منه او الحاقه بجهة دون اخرى .

12-من الضروري الوقوف معه من قبل الجميع

ودعمه لان في فشله دخول البلد بازمة وغلبة للفاسدين وابناء السفارات .

13-السوداني تم ترشيحه والبلد يمر بتحديات كبيرة سياسية واقتصادية ودبلوماسية وامنية

وهذا يقضي الوقوف معه لانجاح مهمته .

14-سوف يصطدم السوداني بمجموعة الارادات المختلفة ،وهذا يقضي التنازل على الاقل بالمرحلة الراهنة عن الامتيازات الى حين

تجاوز مرحلة الخطر ولكل حادثة حديث .

15-لايحق لاحد (الشماتة )بالاخر بانهم خسروا والاخرين ربحوا فالسوداني شخصية وسطية وملك للجميع ،فلا من خاسر ولامن رابح .

16-هناك لجنة شكلها الاطار من جميع اطرافه

تراقب اداء عمل الحكومة ،لذا على اطراف الاطار ترك الامر لها ،ومن لديه شكوى على الرجل او ملاحظة عرضها على اللجنة او الهيئة .

17-يستحسن ترك الامر للسيد السوداني باختيار طاقمه الوزاري ضمانا لنجاح عمله .

18-لاننتظر من الرجل ان يصنع المعجزات في بلد هدم الفاسدون معظم جدرانه ولكن ان نعينه على عمله .

19-من المهم ان يكثر السوداني المشورة من النخب واصحاب الرأي والدراية ففي استشارتهم منجىً من الخلل والخطل .

20-من الضروري ان يتحمل السوداني المسؤولية لانه قبل المنصب عن رضاً.

21-ليس لدى السوداني خبرة في جانب العلاقات الخارجية ،لذا من الواجب تفعيل هذا الجانب عبر اختيار مناسب .

العراق الى الانفراج واخذ دوره المرتجى في محور الصمود والمقاومة

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