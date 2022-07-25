قضي الامر الذي فيه تستفتيان.. محمد السوداني

محمد صادق الحسيني ||
وهكذا نقرأ ترشيح السيد محمد السوداني لمنصب رئاسة مجلس الوزراء في العراق :
1-السيد السوداني شخصية عرفت بحسن السلوك ودماثة الخلق والسيرة الحسنة قبل انخراطه العمل السياسي وبعده .
2-من اسرة عرفت بالجهاد ومقارعة النظام البائد .
3-علاقاته مع جميع الاحزاب والكتل محط تقدير واحترام .
4-لديه خبرة تراكمية نتيجة تسنمه لمناصب مختلفة بالوزارات والهيئات .
5-ليس لديه اي سجل او ملف في قضايا فساد مالي واداري .
6-معلوم لدى الاوساط الادارية والسياسية بانه شديد ضد الفاسدين .
7-يميل للبساطة وحب الناس .
8-قريب من الوسط الثقافي ،ومتابع جيد .
9-اغاض الفاسدين بالدوائر لذا الان يشنون عليه حملة مضادة .
10-ليس من الصلاح التعامل معه على انه شخصية (حزبية )بل هو شخصية (مستقلة)
وليس من حق اي جهة الحاقه بها لانه ملك للجميع .
11-لماكان نتاج المرحلة ونتاج ترشيح الاطار
فلايجوز لاي طرف بالاطار النيل منه او الحاقه بجهة دون اخرى .
12-من الضروري الوقوف معه من قبل الجميع
ودعمه لان في فشله دخول البلد بازمة وغلبة للفاسدين وابناء السفارات .
13-السوداني تم ترشيحه والبلد يمر بتحديات كبيرة سياسية واقتصادية ودبلوماسية وامنية
وهذا يقضي الوقوف معه لانجاح مهمته .
14-سوف يصطدم السوداني بمجموعة الارادات المختلفة ،وهذا يقضي التنازل على الاقل بالمرحلة الراهنة عن الامتيازات الى حين
تجاوز مرحلة الخطر ولكل حادثة حديث .
15-لايحق لاحد (الشماتة )بالاخر بانهم خسروا والاخرين ربحوا فالسوداني شخصية وسطية وملك للجميع ،فلا من خاسر ولامن رابح .
16-هناك لجنة شكلها الاطار من جميع اطرافه
تراقب اداء عمل الحكومة ،لذا على اطراف الاطار ترك الامر لها ،ومن لديه شكوى على الرجل او ملاحظة عرضها على اللجنة او الهيئة .
17-يستحسن ترك الامر للسيد السوداني باختيار طاقمه الوزاري ضمانا لنجاح عمله .
18-لاننتظر من الرجل ان يصنع المعجزات في بلد هدم الفاسدون معظم جدرانه ولكن ان نعينه على عمله .
19-من المهم ان يكثر السوداني المشورة من النخب واصحاب الرأي والدراية ففي استشارتهم منجىً من الخلل والخطل .
20-من الضروري ان يتحمل السوداني المسؤولية لانه قبل المنصب عن رضاً.
21-ليس لدى السوداني خبرة في جانب العلاقات الخارجية ،لذا من الواجب تفعيل هذا الجانب عبر اختيار مناسب .
العراق الى الانفراج واخذ دوره المرتجى في محور الصمود والمقاومة
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