محطة انتظار…



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

زينب ال جياد || بعد الطريق الطويل من ايام السنة وانا اسير بين الاشهر، حتى توقفت المحطة وانا في شهر محرم، الشهر الذي يحمل كل يوم معنى وكل يوم مصيبة، لااحد يفكر بعظمة هذا الشهر؟ ! الشهر الذي تعرض به أحباب الرسول واحفاده الى اعتداء من اعداء الله؟ ! هل نفكر لماذا تمت هذه الحرب ؟! تمت هذا الحرب بسبب ان الحسين لم يبايع معاوية لعنه الله ، بل اقام ثورة ضد الجهل وضد الكفر وضد كل مايفعله بني معاوية .. هل تعتقد قبل 1400 سنة انه مجرد تاريخ، كلا بل انه تاريخ جديد في عصر الاسلام مابعد عصر الرسول، ونحن لا ننكر ان لو لا تضحية الحسين عليه السلام، لأصبح الاسلام محرف تحت يد ناس تقول انها مسلمين،ولو لا تضحية العقلية زينب ما كان وصلتنا صورة الطف التي نراها الان، لكاد اختلط النار بالجنة، وكنا لانعرف الحسين ولانعرف الحق، وكذلك الامام زين العابدين الذي قذف الله فيه المرض حتى يستمر نسل اهل بيت النبوة،هل تعتقد ان كل هذا جرى وهل هو شيء طبيعي، كلا بل انه دراسة كاملة من الباري وكان يعرف بيها اهل بيت نبوة، وكانو يستطيعون ان يتراجعو وينظمو الى الظلم، لكن الروح الولائية لجدهم كانت اقوى، سبحان الله هناك ناس تدعي انها تتبع الرسول لكنها لاتصدق في اهل بيتها وتقول انهم ناس وبشر طبيعي؟! كيف ان يكون بشر طبيعي واسمائهم مزخرفة على عرش الله سبحانة وتعالى، لكننا لاننسى انهم يخالفو قول رسول عندما قال: حسين مني وأنا من حسين وفي هذا حديث لايدل فقط على انه من نسلِ ، بل يقصد ان الحسين هو الذي سوف يكمل رسالتي من بعدي ولن يعلو اسم الرسول الا بوجود الحسين ولو لا الحسين وتضحيته كنا لانعرف شيء. رغم ان هذا الحديث قالها على مسامعهم لكن انكرو، وماشبه الذي فعلوه مع علي بن ابي طالب عليه السلام حين قال الرسول بايعو علي، وعند استشهاد الرسول صل الله عليه وسلم، اصبح علي الخليفة الرابع؟ ! ونحن الان نرى الكثير يتحدثون على علي ؟! وقال الرسول: . علي خير البشر ومن أبى فقد كفر فلماذا كل هذه الاختلافات؟ لماذا كل هذا الحقد عليهم والمحاربة ضدهم حتى في هذا الحين؟ ! لعل الله ينير قلب المظلم ،ولعله يكشف المخفي ..