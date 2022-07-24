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حشدنا المنصور سور منيع ودرع حصين


علاء الزغابي ||

 

استعراض هيبة العراق، استعراض الكرامة والجهاد، منظر بهي يثلج القلب ويدخل السرور على قلب امامنا وقائدنا صاحب الزمان عليه السلام، رفعنا به الرؤوس والنفوس، استعراض عسكري يفرح و يفتخر به كل شريف .

الحشد هبة الابطال صناع التاريخ، حيث زرعت المرجعية المتمثلة باية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوطن بالرجال الرجال فكان القطاف النصر المؤزر بتضحيات الشجعان المجاهدين، ادخلو الرعب في قلوب المحتلين والاذلاء والعملاء الحاقدين، لوحة تجسد بها كل معاني البسالة والشجاعة، بينت للمرجفين معنى الثبات و للمنفلتين معنى الانضباط و للخائفين معنى الشجاعة، شاهد العالم باسره بعض قدرات وامكانيات رجال الله، ارتعدت قلوب الجبناء باستعراض الغيارى .

الاستعراض كشف عن ست مفاجات مهمه، هي التطورات الكبيرة في ملف تطوير المسيرات وفنون القيادة والادارة وتعزيز منظومة الصواريخ على نحو يعطي رسائل عن جهود كبير تبذل من قبل قيادات الحشد الشعبي من اجل تطوير امكانياته،  كما اعطى رسالة مهمة حول قدرة الحشد الشعبي وتضاعف امكانياته القتالية خاصة مع وجود مديرية تعنى بالتطوير الفني والعسكري، وان دخول الحشد الشعبي عالم الاسلحة الحديثة والمتطورة ومنها المسيرات تعطي تاكيد على قدرته في مواجهة التحديات التي تمس امن البلاد .

في هذا الاستعراض الجهادي العبادي الذي كان يحمل طهر ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني وجميع شهدائنا، تضحيات لن تنسى وهامات لن تذل سيخلدها التاريخ، والذي فر منه الاذناب والعملاء والدونيه، شكرا لحماة الدولة الاوفياء الذين جددوا العهد بمسيرهم الظافر لدماء القادة والشهداء .

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