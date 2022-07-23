المقالات

هل واجبي أن احمي الثورة؟!


مازن الولائي ||       الثورة الإسلامية وثورة القائد والمرجع الشيعي الكبير، العالم، والفقيه، والاصولي، والعارف، والمفسر، والسياسي المحنك، حليف العبادة التي كان أعظم سماته وابرز ما عرف عنه. الثورة التي تقدم جيش من الفقهاء والمجتهدين للتضحية في سبيلها، وكلهم نجوم علمية وأصحاب أثر طيب على مختلف المستويات، آية الله العظمى بهشتى، آية الله العظمى الشيخ مطهري النادر والفذ والعبقري، آية الله العظمى السيد د ستغيب العارف وهؤلاء من يعرفهم ويعرف قيمتهم العلمية والروحية سوف يدرك معنى المقال. وغيرهم من اساطين المذهب الجعفري العظيم، ولعل ما قاله مثل السيد محمد باقر الفيلسوف والعبقري يكفي لكل مشكك وظان ظن السوء في إيجاد مثل هذه الثورة الإسلامية المباركة التي بقيت منذ ٤٣ عام صامدة تحمل مشعل نهج العترة المطهرة عليهم السلام في دستورها والقوانين.. لم يكن الإمام الخمينيّ في طرحه لشعار الجمهوريّة الإسلاميّّة إلّا استمراراً لدعوة الأنبياء وامتداداً لدور محمّد وعليّ عليهما السلام في إقامة حكم الله على الأرض وتعبيراً صادقاً من أعماق ضمير هذه الأمّة الّتي لم تعرف لها مجداً إلّا بالإسلام ولم تعش الذلّ والهوان والبؤس والحرمان والتبعيّة للكافر المستعمر إلّا حين تركت الإسلام وتخلّت عن رسالتها العظيمة في الحياة. صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص: ٣  ٭ إنّي أشعر باعتزاز كبير يغمر نفسي وأنا أتحدّث إلى هذا الشعب العظيم، إلى هذا الشعب الإيرانيّ المسلم الّذي كتب بجهاده ودمه وبطولته الفريدة تاريخ الإسلام من جديد وقدّم إلى العالم تجسيداً حيّاً ناطقاً لأيّام الإسلام الأوّلى بكلّ ما زخرت به من ملاحم الشجاعة والإيمان. صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:٢ طيب إذا كان هذا رأي فقهاء وعباقرة المذهب واساطين علمه إذا فهل ما دونهم بكثير جدا له حق التنكر لها، واستعدائها والتحريض عليها سواء كان المتضررين كالبعث الكافر أو الخليج العبري المطبع أو غيرهم!؟.   "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر .. 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل واجبي أن احمي الثورة؟!
{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}..
الحشد يستعرض وأنا أبكي
‏ الحشد الوجه الأخر لجيش الحسين (ع)
ماذا حدث في يوم المباهلة؟!
القناعة بالجندية..
تجارة وليست سياسة..!
أميركا طاردَت الفارين منها كل الدرب فارتَدُّوا عليها إرتداد الذئب،
العدوان التركي والموقف المطلوب.
لماذا الحشد الشعبي مختلف؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك