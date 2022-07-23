‏ الحشد الوجه الأخر لجيش الحسين (ع)

نزار الحبيب ||

الأبعاد الاستراتيجيه في أصطفاف معكسر الحسين ع وأستعراض الحشد المقدس

ذات هدف واحد وعوامل مشتركه من حيث

الادوار والجند والقياده

وثورة الامام الحسين عليه السلام فجرت الثورات من بعدها ولا تزال أبعادها تأثر في العالم الاسلامي والعالمي حيث تزايدت التطلعات الشعبية بالتحرر من الحكام الطغاة المستبدين تأخذ من ثورة الامام الحسين عليه السلام نموذجاً للتضحية بالغالي والنفيس من أجل الوطن والاسلام وهذا ما بدا واضحاً في قوة الحشد الشعبي عندما سطر أجمل واروع أسطر البطولة في محاربة تنظيم (داعش) الارهابي مقتدين بالامام الحسين عليه السلام هذه الثورة تهدد كيان الدول الطاغية الارهابية، خلافا لما كان متوقعاً من حركة الامام الحسين عليه السلام سوف تنتهي الثورة بمقتل الامام عليه السلام

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