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استعراض عسكري..افرح الصديق واغاظ العدو ! 


نور الجبوري ||

 

في الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي  , اقامت الهيئة اليوم السبت 23/7/2022 استعراضا عسكريا مهيبا في محافظة ديالى في معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي , بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال , ووزير الدفاع ورئيس هيئة الحشد الشعبي وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات السياسية . 

ويعتبر هذا الاستعراض الأكبر في تاريخ العراق والمنطقة , حيث تم الاستعراض بنظام 20*20 وبواقع 400 مقاتل في الكردوس الواحد , وهذا العدد غير مطروق في الاستعراضات العسكرية في العالم ماعدا بعض الجيوش العظمى !  

في بادئ الامر صورة الغائب بجسده والحاضر معنا بروحه شيبة الحشد الشهيد القائد أبو مهدي المهندس  تقدمت جحافل كراديس الاستعراض العسكري . 

وتم الاستعراض بمشاركة عدد من مقاتلين وزارتي الداخلية والدفاع العراقية , حيث شارك مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية بالإضافة الى الجيش العراقي مع ابطال الحشد الشعبي المقدس في عيدهم الوطني . 

وشارك في هذا الاستعراض ابطال  فرقة القناصين التابعة لهيئة الحشد الشعبي بكامل عدتهم وتجهيزاتهم . وكذلك صنف الصاعقة والقوات الخاصة وافواج الاستخبارات وجميع الالوية . 

أيضا ضمن الاستعراض تم  سدل الستار عن عدد من المعدات والأسلحة الجديدة التي بعضها تم صناعته في داخل المديرية الفنية وبعضها مستورد من فخر صناعة الأسلحة في العالم دولة روسيا. 

واستعرضت دبابات T52 مع اجهزة التشويش امام المنصة الرئيسية , وايضا كشفت الهيئة عن عجلات ( ابهر ) التي تم صناعتها محليا و بإمكانات متقدمة . وكذلك تم الكشف خلال الاستعراض  عن مدفعية الهاوزتر 155 ملم مع راجمات MRLS  المحورة الى صواريخ البتار , بالإضافة الى الكشف عن منظومة حسيب للقيادة والتحكم بالطائرات المسيرة والمصنعة محليا , وايضا دخلت كتيبة دبابات T72 صناعة في روسيا والمطورة بإضافة دروع جانبية من قبل شركة كرار الايرانية , واستعرض الحشد بأجهزة وابراج اتصالات عالية الحساسية والتطور .   

وفي ختام هذا العرس العسكري جدد المقاتلين الابطال البيعة لصاحب الفتوى السيد السيستاني وايضا استذكروا والدهم – اغلب المقاتلين يسمونه والد – الشهيد القائد ابو مهدي المهندس رحمه الله . 

الحشد الشعبي هي القوة التي تأسست حديثا في العام 2014 , وهذه القوة لديها قدرات هائلة في الصمود والقوة الجسدية , وشهدت في الآونة الأخيرة طفرة نوعية في مجال التدريب وكمية هائلة في مجال التسليح . 

فحينما قام بدور الصانع الاكبر في انتصارنا التاريخي على داعش ومن يقف خلفه , اصبح الحشد الشعبي وبعد مرور ثمان اعوام على تأسيسه قوة اقليمية ضاربة ,وهو الامر الذي اعطى للعراق مكانة عسكرية مستقلة يحسب لها الف حساب  , و خاصة بعد الحروب التي خاضها وكذلك بعد حل الجيش العراقي ابان الحرب الامريكية في العام 2003 , كما ان قوة الحشد الشعبي العقائدية والتي كان لها الدور الكبير في السنوات الاخيرة في المحافظة على امن البلد  , صنعت هيبة يحاول اعداء الخارج وعملاء الداخل كسرها من خلال سعيهم لكسر الحشد . ونختصر كل ما كتبناه ونكتبه عن الحشد الشعبي  بجملة واحدة ... الحشد هو تلبية لنداء الحسين ( هل من ناصر ينصرنا ) وهاهم شيعة علي بن ابي طالب (ع )  يلبون النداء .

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