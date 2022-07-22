هل علينا فصل كردستان ؟!

د. حيدر سلمان *||

على ضوء ما حدث مؤخرا من قصف على "مصيف برخ" في قضاءزاخو شمال محافظة دهوك، تباعا تاتي تفاصيل اخرى تختلف عن الاعلان الاولي.

حيث المعلن من خلية الاعلام الامني وشهادة بعض الشهود انه قصف مدفعي طال المنطقة، لكن هناك شهود اخرين تؤكد انه كانت هناك طائرات متواجدة اثناء الضربات التي حدثت

كذلك تقارير الواشنطن بوست و الاسوشيتد برس تؤكدان انها ضربات جوية، وبرغم ان الجانب التركي نكر علاقته بالقصف مؤكدا انه ليس لديه اي مصلحة في استهداف المدنيين، متهما في الوقت ذاته تنظيمات ارهابية في اشارة منه الى حزب للعمال الكردستاني PKK المعارض الى انقرة والذي يتواجد في مرتفعات كردستان العراق من عقود كما تتواجد كل التنظيمات الكردية الاخرى من دول الجوار، علما ان القصف التركي وحتى الايراني يكاد يكون يوميا والكل يغض النظر عنه لحين الامس حيث كانت الجريمة كبيرة من الصعب عبورها.

🔹 بالتاكيد نحن نتفهم احقية انقرة بالدفاع عن نفسها، لكن هذا لايعطيها الحق مطلقا ان تستهدف المدنيين، علما ان معلوماتنا عن تلك المنطقة يكاد يكون شحيح جدا لعدة اسياب:

1️⃣ يقع في اقصى اقليم كردستان بمسافة 5 كم عن الحدود التركية.

2️⃣ لاوجود لاي تمثيل امني حكومي في تلك المنطقة كي نستطيع الجزم بما حدث.

3️⃣ للان لم نتلقى رواية رسمية من الجهاز الامني التابع الى اربيل وهو البيشمركة.

🔹 الحقيقة ان هذه المناطق خارج سلطة الجيش العراقي الوطني ومرتع لتواجد ال PKK منذ عقود ولذلك نرى:

1️⃣ يجب نشر الجيش في تلك المناطق لطرد عصابات داعش.

2️⃣ انهاء ذريعة تواجد الجيش التركي ونشر قواعده العسكرية شمال العراق.

3️⃣ تامين كامل المنطقة بالتعاون مع سلطات الاقليم واجهزته الامنية بما يفيد الطرفين.

🔹 عدا ذلك:

1️⃣ يبقى شمال الاقليم مرتع للتنظيمات الدولية.

2️⃣ يبقى من حق تركيا وحتى ايران شرقا ان تدافع عن امنها.

3️⃣ من الخطر ان تعلن تلك المناطق على انها سياحية لعدم تامينها.

🔹لذلك

على صانع القرار السياسي ان يحاول اقناع سلطات اربيل بنشر الحيش الوطني بالتفاهم ضمن اتفاقات ترضي الطرفين وهو حق شرعي و طني وامان لهم قبل باقي العراقي وبعكسه فهو يبقى من ضمن الملفات الكثيرة ضد الاقليم الذي لايقبل اي حل حكومي، و التي لو جمعت معا فنرى انه على العراق الذهاب لفصل اقليم كردستان عن البلاد لكثرة مايتحمله العراق من تبعات هائلة من وجوده ككولة مجاورة وليس اقليما يخل بامن العراق وثرواته و وضعه الاقليمي وامن جيرانه.

*محلل سياسي بتحث بالشان العراقي والدولي

21 تموز / يوليو 2022