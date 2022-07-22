واقعية المقاطعة..!

حيدر الموسوي ||

في استهداف الخارجية السابق تم اتهام سوريا واعلن وقتها مقاطعة البضائع السورية وحتى اليوم تتدفق الينا البضائع

في الاساءة للرسول صل الله عليه واله وسلم من قبل دول اوربية تم الاعلان عن مقاطعة البضائع والسلع من اوربا

ولم يحدث شيء

في قضية التفجبرات وتورط السعودية تم الاعلان مقاطعة البضائع والسلع السعودية وحتى اليوم تتدفق الينا البضائع

وفي حملة خل تخيس عن البضائع والسلع الايرانية ومقاطعتها استمر تدفق تلك البضائع الى السوق حتى يومنا هذا

واليوم انطلقت حملة لمقاطعة البضائع والسلع التركية

لكن الواقع يقول ان هذا سيحدث في العالم الافتراضي مع المزيد من مقاطع الفديو في التيك توك

الواقع يقول كل هذا لن يحدث

وفي اول رد فعل تركي علقت تركيا تأشيرة دخول العراقيين

الى الاراضي التركية !!!

الواقع يقول من حيث الجنبة الاقتصادية ان العراق غير قادر على المقاطعة الاقتصادية

غلاء المعيشة سيكون له وقع فضلا عن ارتفاع كبير جدا في اسعار الغذاء من بينها الزيت والطحين

فبمجرد ان تم غلق الحدود سابقا

وصل سعر كيلو الطماطة ٣ الاف دينار عدا بعض المواد

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