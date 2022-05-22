هو علي بن مهزيار الذي ذكر في نشيد..سلام فرمانده ؟!

صابرين البغدادي ||

من هو علي بن مهزيار ؟!

هو عالم اهل البيت ع ومحبهم وتلميذهم علي بن مهزيار الاهوازي الدورقي والدورق من مدن خوزستان وتسمى اليوم شادكان

وهومن المعاصرين للامام الرضا والجواد والهادي عليهم صلوات الله وسلامه

كان علي ابنا لابوين نصرانيين اي ان اباه وامه من النصارى ولكن لما شب استهواه حب الفكر الاسلامي ورويدا رويدا انشد الى فلسفة اهل البيت ع فاسلم في بواكير صباه وسلك طريق المعرفه والتفقه واصبح لصيقا بالامام الرضا ع ينتهل منه العلم ثم عاصرالامام الجواد ع ونفذ له مهاما وكذلك الامام الهادي ع والذي اناط به امورا علميه وفقهيه وكلفه بمهمات تبليغيه لواد الفتن فاداها بتوفيق ونجاح

واصبح علي بن مهزيار ثقه اهل البيت ع وروايته عنهم مقبوله والف العديد من الكتب والتي زادت على الثلاثين مؤلفا

واشتهر علي بالتعبد والطاعه ويروى عنه انه كثيرالسجود واذا سجد لايقوم من سجوده حتى يدعوا لالف من المؤمنين وكان اثر السجود بجبهته كركبة البعير

وظهرت له كرامات في بعض اسفاره وكان يخبر بها الامام الهادي ع فيقول له الامام ع هذا بسبب ميلك الينا وبطاعتك لي ولابائي

يروي المجلسي ان في بعض الفترات كثرت الزلازل في الاهواز حتى فقد الناس راحتهم فلجاوا الى علي بن مهزيار فكتب الى الامام الجواد ع يستشيره في الامر واخبره ان الناس سيتركون المنطقه لكن الامام ع قال له عليهم البقاء في منازلهم والصوم ايام الاربعاء والخميس والجمعه

وان ينشغلوا بالدعاء ايام الجمعات

ففعلوا ذلك فوقفت الزلازل

وهذا الامر كان عند اهل النجف فلما مر بها نبي الله ابراهيم ع سكتت الزلازل فطلبوا منه البقاء فاشتراها منهم وهذا يدل على ان افعال العباد لها اثر في ذلك

ولذلك نجد اليوم المطر في غير وقته او عدم وجود امطار اوغير ذلك فهذا من سوء عمل العباد

لذلك يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابانفسهم

وهناك رساله للامام الجواد ع يذكر فيها علي بن مهزيار ويثني عليه ويدعوا له ويرجو من الله ان يسكنه جنته ويحشره مع اهل البيت ع فيقول فيها لقد بلوتك واختبرتك بالنصيحه والطاعه والخدمه والتوقيروالقيام بما يجب فعله

ويقول الامام ع فلو قلت اني لم ار مثلك لرجوت اكون صادقا فجزاك الله جنات الفردوس نزلا فما خفي علي مقامك ولا خدمتك لي في الحر والبرد وفي الليل والنهار فاسال الله تعالى اذا جمع الخلائق ان يحبوك برحمة تعتبط عليها انه سميع الدعاء

دفن علي بن مهزيارفي الاهواز وله مزاركبير وله قبه شاهقه وتقام في صحنه مراسم اهل البيت في شهر رمضان وعاشوراء وصفر

رحم الله علي بن مهزيار

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