المقالات

هو علي بن مهزيار الذي ذكر في نشيد..سلام فرمانده ؟!


صابرين البغدادي ||

 

من هو علي بن مهزيار ؟!

هو عالم اهل البيت ع ومحبهم وتلميذهم  علي بن مهزيار الاهوازي الدورقي والدورق من مدن خوزستان وتسمى اليوم شادكان

وهومن المعاصرين للامام الرضا والجواد والهادي عليهم صلوات الله وسلامه

كان علي ابنا لابوين نصرانيين اي ان اباه وامه من النصارى  ولكن لما شب استهواه حب الفكر الاسلامي ورويدا رويدا انشد الى فلسفة اهل البيت ع فاسلم في بواكير صباه وسلك طريق المعرفه والتفقه واصبح لصيقا بالامام الرضا ع ينتهل منه العلم ثم عاصرالامام الجواد ع ونفذ له مهاما وكذلك الامام الهادي ع والذي اناط به امورا علميه وفقهيه وكلفه بمهمات تبليغيه لواد الفتن فاداها بتوفيق ونجاح

واصبح علي بن مهزيار ثقه اهل البيت ع وروايته عنهم مقبوله والف العديد من الكتب والتي زادت على الثلاثين مؤلفا

واشتهر علي بالتعبد والطاعه ويروى عنه انه كثيرالسجود واذا سجد لايقوم من سجوده حتى يدعوا لالف من المؤمنين وكان اثر السجود بجبهته  كركبة البعير

وظهرت له كرامات في بعض اسفاره وكان يخبر بها الامام الهادي ع فيقول له الامام ع هذا بسبب ميلك الينا وبطاعتك لي ولابائي

يروي المجلسي ان في بعض الفترات كثرت الزلازل  في الاهواز حتى فقد الناس راحتهم فلجاوا الى علي بن مهزيار فكتب الى الامام الجواد ع يستشيره في الامر  واخبره ان الناس سيتركون المنطقه لكن الامام ع قال له عليهم البقاء في منازلهم والصوم ايام الاربعاء والخميس والجمعه

وان ينشغلوا بالدعاء ايام الجمعات

ففعلوا ذلك فوقفت الزلازل

وهذا الامر كان عند اهل النجف فلما مر بها نبي الله ابراهيم ع سكتت الزلازل فطلبوا منه البقاء فاشتراها منهم  وهذا يدل على ان افعال العباد لها اثر في ذلك

ولذلك نجد اليوم المطر في غير وقته او عدم وجود امطار  اوغير ذلك فهذا من سوء عمل العباد

لذلك يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابانفسهم

وهناك رساله للامام الجواد ع يذكر فيها علي بن مهزيار ويثني عليه ويدعوا له ويرجو من الله ان يسكنه جنته ويحشره مع اهل البيت ع فيقول فيها لقد بلوتك واختبرتك بالنصيحه والطاعه والخدمه والتوقيروالقيام بما يجب فعله

ويقول الامام ع فلو قلت اني لم ار مثلك لرجوت  اكون صادقا فجزاك الله جنات الفردوس نزلا فما خفي علي مقامك ولا خدمتك لي في الحر والبرد وفي الليل والنهار فاسال الله تعالى اذا جمع الخلائق ان يحبوك برحمة تعتبط عليها انه سميع الدعاء

دفن علي بن مهزيارفي الاهواز وله مزاركبير وله قبه شاهقه  وتقام في صحنه مراسم اهل البيت في شهر رمضان وعاشوراء وصفر

رحم الله علي بن مهزيار

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل نحن شعب بلا وطن ؟!
يقولون زلة لسان بوش..!
حرب الفايروسات العالمية 
هو علي بن مهزيار الذي ذكر في نشيد..سلام فرمانده ؟!
القراءة الخلدونية والسياسة؟!
ثلاث مفارقات..!
لوزان وتركيا والاميركان
  قلم مالح / ١ / (مخدرات إصلاحية)..!
زعزعتم القيم بهتك نعش الشاعر مظفر النواب
ما ذنب الشعوب إذا كانَ القادَة عملاء؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 79.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك