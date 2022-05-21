لوزان وتركيا والاميركان

رواء الجبوري ||

فيما مضى من أعوام دراسية كانت مادة التاريخ والجغرافيا هي مادتين أساسيتين في كل فصل ومرحلة دراسية.

ياحبذا في تلك الرحلة التي ليست ببعيدة وليست بالقصيرة وليست بالعشوائية .مما اقتبسنا من خلالها مجموعة من المعارف و العلم والمعلومات.

لم نسمع ولم نقرأ ولم نرى هنالك معاهدة قد ذكرت في محتويات مادتي التاريخ والجغرافيا اسمها لوزان . ولكن نعلم هناك معاهدة بلفور ..وسايكس بيكو التي من خلالها قسم الوطن العربي.

لان المتعارف علية أن المعاهدات تقوم أكثرها بين الدول عندما يكون هناك احتلال أو نزاعات دولية .والعالم بأسرة والتاريخ يذكر أن الاحتلال العثماني مضى عقد من الزمان وقد انتهى ولم يعد للولاية العثمانية شيء على العراق .

السؤال هنا متى تم إنشاء تلك المعاهدة وهل العراق محتل من تركيا أيضا نعلم أن العراق محتل أمريكيا وليس تركيآ .

اقترب عام 2023 وبدأ هلال الاحتلال التركي يلوح في سماء العراق شمالا .

حيث أن البدر الأميركي قد اكتمل في غربه والوسط والجنوب .

معاهدة لوزان المشؤومة تنص أن لتركيا في العراق اراضي هي من حقها وهي الموصل وسنجار وكركوك .

وليس غزوها لشمال العراق المرتقب بصورة كاملة لتضم سنجار العقدة الاقتصادية الكبيرة فقط .

هي الان تقوم ببناء قواعد عسكرية ارتكازية في شمال العراق وتقصف وتدمر القرى العراقية واحتلت بعضها بالتنسيق مع بعض القوى الكردية العراقية وتحديدا مسعود البرزاني والا لماذا هذا السكوت على الاحتلال التركي .. !!؟؟؟

او بمعنى اصح النفط والغاز والثروات بكل مالذ وطاب وبكل بركة أي لم تمسها انس ولاجان .اي باللهجة العامية سر مهر .

وبمباركة الامريكان

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