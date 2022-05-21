حب المرء لبلده دليل إيمانه..

كوثرالعزاوي ||

كلّ إنسان بطبعه يحب بلده ويحنّ إليه، معتبرًا إياه تلك الشجرة الوارفة الظلال والحضن الكبير، الذي يضمّ أبناءه بكل خصوصياته ومتعلقاته، باعتباره الملاذ الآمن والجزء الذي لايتجزّء من كيان الإنسان كما أنه مورد الشعور بالاستقرار والطمأنينة،فحب الوطن من القيم الأخلاقية العليا وله قدسية ومهابة في نفوس أهله وساكنيه، حتى صار من الإيمان كما

ورد عن أمير المؤمنين"عليه السلام"{عُمِّرَت البلدان بحب الأوطان}

وعنه"عليه السلام":{من كَرمِ المرء بكاؤه على ما مضى من زمانه، وحنينه إلى أوطانه، وحفظه قديم إخوانه}كتاب تنبيه الخواطر-١/٣٨

ومن هذا الحب يتفرع وجوب الدفاع والتضحية عن أرضه وخيراته وقداسته ضمن دائرةالحق.

فهو التراث ومحطّ الارتقاء وسلّم التكامل ومنطلق الشرف والعزة في الانفتاح على بلدان العالم سيما من له معه وشائج العمق الانساني والاسلامي والعقائدي، والاندماج

مع مايحقق معاني الانتماء إلى الوطن الأكبر بيت التوحيد المتمثل "بالإسلام المحمديّ الأصيل" وعلى ضوء ذلك، كم من الدماء التي أريقت لأجل الدفاع عن الوطن بدافع الدين والضمير والإنسانية!! ولكننا اليوم نرى عجبًا من الذين يدّعون أنهم ينتمون إلى وطنهم وأنهم حماة الأرض والعرض والمقدسات، كيف وصلت بهم الخسة والنذالة أن يضعوا أيديهم في أيدي أشدّ أعداء البلاد خبثًا وحقدًا على مرِّ التأريخ!! ليوقّعوا معهم من وراء الكواليس خططًا ومعاهدات بمداد الذلّ والعار التي تقتضي توثيق الهيمنة على رقاب أبناء هذا الشعب الأبيّ المسلم المضحي الجريح بهدف إذلاله وسرقته، والحيلولة دون استقراره الفعلي الذي يفتقده منذ نصف قرن، ليصل بهم حب الدنيا إلى تغليب مصالحهم الشخصية والدنيوية على مصالح الشعب من خلال السيطرة على خيرات البلد والاستفادة من ثرواته عبر سَنّ {قانون الأمن الغذائي}بداعي الحرص على الشعب وأمنه المبطّن بالشقاوات والاستهتار بالبشر وحب الجاه، لا الخبرة والحنكة السياسية، بل بهدف تجويع الشعب، مستغلين بذلك اسماء وتاريخ أقوام من الآباء ممن عُرفوا بالشرف والتضحية والتقوى ومقارعة الاستكبار حد الشهادة! خلاف أولئك المتنفذين والمدّعين أنهم الأحرص على بلدهم وترابه، فبدلَ ان يعتكفوا متوكلين على الله القوي الجبار لإيجاد حلولٍ للخروج من مآزق كثيرة والشروع في استثمار نِعم الله تعالى في هذا البلد من نفط وزراعة وسياحة وغير ذلك والارتقاء به إلى مصاف الدول الآمنة بفضل حكوماتها المدافعة عنها، ولكن تراهم يسقطون تحت أقدام الطامعين ليساوموا على بيع بلدهم والتنازل عن دماء الشهداء وخيانة التضحيات، حتى باعوا كل شيء بما فيه شرفهم وتاريخهم، منتظرين قبض الثمن وصك" ملك الريّ" الذي لايغني غدا عن خيانتهم شيئا! فبينما هم سكارى في نشوة هوس السلطة، إذ بالعدوّ يمرّر أجنداته المحمومة، منطلِقًا من قعر دارهم وفرضها بقوة على الشعب الجريح عبر الاستغفال تارة واستغلال نقاط الضعف تارة اخرى، ليرتقوا هم بعدها أعلى المناصب ويتسلطون على رقاب العباد ومقومات البلاد!! غير أن ذلك لم يثبت ولم يتحقق بأذن الله تعالى وفضل ماتبقى من العقول الشريفة التي تتصدى سرًّا وعلانية لتلك ، المراهنات الفاشلة التي لاتصب قطعًا بمصلحة الشعب والمحرومين، ولا تُعبّر عن شرف الانتماء للتراب الذي تفتديه الدماء الزكية الطاهرة وتفتخر أنّها تروّي ترابه، سيما وأن تربة بلدنا العراق كل ذرة منها معبقة بزكي الدماء الطاهرة للاولياء والشهداء والصالحين وحسبها طهرًا أنها من عبق دم الحسين وصحبه وانصاره"عليهم السلام"، فلا اقلّ من ان يتذكروا الشهداء الذين أفنوا اعمارهم بالدفاع عن المبادئ وقيم السماء التي مثّلها تراب بلد عليّ والحسين والمعصومين"عليهم السلام"حد الاستشهاد والتضحية بالمال والأهل والنفس بعد أن أدركوا قيمة ومعنى أن يكون للإنسان وطن ينطلق منه بدافع الغيرة على الهوية الإسلامية وانتمائه العقائدي عندما شعر أن هناك من يُحاول العبث في أمن الشعب والارض بدافع الرجوع به إلى حقبة الاجرام لسفاح العراق وزبانيته، وما دماء قادة النصر وشهداء الحشد المقدس عما ذكرنا ببعيد.

{إِنّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُوَاْ إِنّ اللهَ لاَ يُحِبّ كُلّ خَوّانٍ كَفُور * أُذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنّ اللهَ عَلَىَ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}الحج:٨٣-٣٩

١٩شوال١٤٤٣هج

٢١-٥-٢٠٢٢م

ـــــــ