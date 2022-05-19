منضدة الرمل ( سلسلة مقالات عسكرية ) 3 _ الحروب في المنطقة

عباس الزيدي ||

1_ نظرة شاملة في الاسباب .....

الاقليم وعموم المنطقة العربية هي احد اهم المناطق في العالم للموارد والطاقة وكذلك سوق رحبة وكبيرة لذلك اصبحت منطقة اهتمام لكل القوى العالمية

اضف الى ذلك .. وجود الكيان الصهيوني اللقيط وعملية تامينه وكذلك اندماجه في محيطه والمنطقة هدف اخر تعمل عليه قوى الاستكبار

بعد هذه المقدمة الوجيزة يتضح لنا اسباب عدم الاستقرار وكثرة الحروب والعبث الامني والتراجع الاقتصادي ونشر التخلف واعتماد سياسة الاضعاف والتضعيف ونشر الجهل والامراض الجسدية والفكرية وزرع التمرد والانحلال

وكلها سياسات مقصودة عبر برامج وخطط اغلبها نفذ باريحية عن طريق العملاء خصوصاةالحروب

2_ التموضع وانقسام الارادات ...

بعد النكبة في فلسطين عام 1948 كانت الامتين الاسلامية والعربية في موقف موحد تقريبا وحدثت مواجهات مع الكيان الصهيوني رغم قلة الموارد والامكانيات الضعيفة وفيما بعد بداء التراجع تدريجا حتى وصلت الى كامب ديفيد مع مصر و وادي عربة مع الاردن ثم توالى التطبيع......

وفي نفس المفصل التاريخي حيث الالطاف الالهية نجحت الثورة الاسلامية في ايران بقيادة روح الله الموسوي السيد الامام الخميني _ قدس سره _

ومنذ اللحظة الاولى للثورة اعلنت المهورية المواجهة مع الاستكبار والصهيونية العالمية ونصرة المستضعفين ومن خلال ذلك نشاء محور يعتد به حقق الكثير من الانتصارات وافشل العديد من المشاريع فيما انزوى العملاء تحت ظل خيباتهم

خلال تلك الفترة قدمت عناصر الامة الكثير من الشهداء والتضحيات في سبيل قضاياها العادلة والمركزية ولازالت تقدم

3_ الموقف عن كثب .....

المعسكرات والتخندقات باتت واضحة ومكشوفة للقاصي والداني

وفي ظل ما يحدث من حرب تحت مسمى اوكرانيا ولاشك انها مقدمة لحرب عالمية ثالثة

حصلت تلك الحرب تزامنا مع كثير من الاحداث في المنطقة بل وان البعض من تلك الاحداث كانت استباقية ومخطط لها سلفا مثل الضغوط والحصار على ايران وماحصل في العراق من غزو وعدوان على سوريا واليمن ولبنان ومشاريع تطبيعية لكثير من الدول العربية وعبث وفوضى خلاقة وخراب سياسي وانفلات امني وحروب متعددة مع الارهاب المدعوم خليجيا وامريكيا وحروب اقتصادية ...... الخ

كل ماتقدم تزامن في وقت العقدة فيه اصبحت في المنشار ....!!!!؟؟

وذلك ليس من قبيل المصادفة

وتلك الملفات لم تحسم بقيت ذات نهايات مفتوحة سوف نوضح اهدافها لاحقا ....

ومن تلك الملفات .....

اولا _ المفاوضات بخصوص الملف النووي ورفع العقوبات مع استمرار الحرب عليها

ثانيا _ استهداف خط المواجهة المقاومة المباشر في سوريا واحتلال امريكا وترميا لاراضيها مع الهحمة الشرسة عليها من قبل الارهاب المدعوم خليجيا وصهيونيا وامريكيا

ثالثا _ هدنة هشة في اليمن تكثر فيها خروقات العدوان السعودي الاماراتي مع استمرار الحصار اللاانساني

رابعا _ النهاية الغير معروفة للاحتلال في العراق والعملية السياسية ألتي حرصت عليها امريكا ان تكون بهذا الشكل ومازرعته من طائفية وتقسيم وتوافقية .. الخ

خامسا _ مايحصل في لبنان وفلسطين لا يحتاح الى تفصيل

اذن ماهو شكل السيناريو القادم في ظل ما يحدث من صدام عالمي ...؟؟

1_ تحاول قوى الشر الضغط على جميع اطراف محور المقاومة للانضمام اليها في الحرب ضد روسيا وخلاف ذلك سوف تعتبر المحور احد الاطراف التي تقاتلها

2_ سواء اندلعت الحرب العالمية الثالثة او لم تندلع ... اصطف محور المقاومة مع روسيا او لم يصطف ..فان الاستكبار والصهيونية العالمية ماضين في مشروعهم التقسيمي ونهب الثروات وصفقة القرن

3_ العدوان اما ان يكون شامل او يكون على شكل صفحات بحيث يبداء بسوريا ومن ثم اليمن وهكذا ....

حيث من اولويات العدوان اضعاف المحور تدريجيا

4_ ليس بالضرورة ان تكون هناك حربا بما هي الحرب بل ان العبث السياسي ربما يكون بديلا عن الحرب والغزو كما هو حاصل حاليا في العراق

5_ سيكون للمنظمات الارهابية دورا في تلك الحرب مثل داعش واخواتها ومنظمة منافقي خلق الارهابية وغيرها

6 _ سيكون لما يسمى بالتحالف العربي بمشاركة اسرائيل دورا كبيرا في العدوان المرتقب

7_ سوف ينخرط الناتو في تلك الحرب ومايجري من انتشار قواته الان في العراق وشمال سوريا خير دليل على ذلك

8_ ستضطلع تركيا بدور عدواني كبير في الفترة القريبة

9_ ساغة الصفر تبداء عندما تنطلق شرارة العدوان على سوريا بادي ذي بدء

هناك الكثير من الاحداث المتوقعة الايجابية التي ستطراء على الساحة العالمية والتي ستغير من مجرى الاحداث والنتائج بالشكل الإيجابي الذي ييحقق النصر لمحور المقاومة وايضا نحن هنا ....

لم نتحدث عن القدرات العالية التي يمتلكها محور المقاومة والمفاجئات الكثيرة ولكن بكل تاكيد ان المعادلة الجديدة التي طرحا سماحة السيد حسن نصر الله _ اعلى الله توفيفاته ستكون حاضرة وذات تاثير كبير وهي معادلة _ الاقصى _ والمواجهة الكبرى وقد لستشعر الاعداء بخطورتها

انتظرونا في الحلقة القادمة الخاصة بالملف العراقي

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