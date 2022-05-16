المقالات

منضدة الرمل ( سلسة مقالات عسكرية)/ 1

88 2022-05-16

عباس الزيدي ||

 

·        الحلقة الاولى _ اعادة انتشار القوات الروسية وفرضية انسحاب قواتها من سوريا

 

 اولا _ الانتشار في الشرق الاوسط .. بعد احتدام المعارك في اوكرانيا  وتوسع جبهة المعارك هناك مايدعوا روسيا لاعادة انتشار قواتها في الشرق الاوسط  ومناطق  اخرى او على اقل تقدير تقليص عديد قواتها خصوصا

 في سوريا  وسوف تحتفظ بتلك القواعد مع قوات رمزية  نظرا للاسباب التالية

1_   توسع جبهات القتال تدريجيا تلك التي تدور في اوكرانيا او المحتملة خصوصا بعد التصعيد الاخير على الحدود البولندية واعلان كل من فلندا والسويد الانضمام الى حلف  الناتو  وبالتالي حاجتها لعديد تلك القوات

2_ ابتعاد طرق الدعم عن تلك القوات من روسيا الى قواعادها في سوريا خصوصا بعد غلق تركيا الاجواء والمنافذ البحرية

3_ وجود اسلحة استرتيجية  روسية توفر الاسناد والتدخل السريع في حالة حصول اعتداء مثل القاصفات الاستراتيحية والصواريخ  الباليستية  العابرة للقارات سواء التقليدية او الاخرى النووية عبر منصاتها الثابتة او من خلال بوارجها وغواصتها القريبة من محيطها او تلك المنتشرة في البحار والمحيطات

4_ لديها القدرة على الاحتفاظ بعدد قليل من مشغلي الانظمة والدفاعات الجوية والطيارين في قواعدها في سوريا  او مناطق اخرى كما فعلت سابقا في مصر اثناء المواجهة مع الكيان الصهيوني

السؤال  المهم والحيوي هو ..  

ماهو البديل  ومن يستلم  تلك القواعد ويقوم بتعويض عديد تلك القوات ....(مع تهديد محتمل  امريكي لسوريا بدرجة عالية بحدث قريبا ) ... هل هي القوات السورية ..  ام حليف لروسيا فيالمنطقة  .....؟؟؟؟

ثانيا _ الانتشار

 1_ بريا .....

لاشك ان روسيا سوف تعطي اولوية  لانتشار قطعاتها في مناطق الاحتكاك  المباشر لانها اعتمدت خطة دفاعية  وليست هجومية هذا الدفاع المتحرك وليس الثابت هو الذي جعلها تنطلق نحو أوكرانيا

لذلك سوف ينصب ويتركز جهدها 

على تحصين خطوطها الدفاعية في بلاروسيا شمالا باتجاه فلندا وكذلك غربا باتجاه  بولندا  وايضا نحو  الجنوب الغربي  حيث رومانيا  وبلغاريا  وايضا جنوبا نحو منغوليا حيث التهديد المحتمل من اليابان وكوريا الجنوبية

مع تامين الحدود الشرقية وتحصينها في الحدود المباشرة مع الولايات المتحدة  في الاسكا   والاهتمام بالقواعد البحرية الارضية الثابتة في المحيط المتجمد  الشمالي اوتلك التي في البحر الاسود

2_ بحريا ......

من الاولويات تفادي الضغط القريب الحدوث  في البحر الاسود لذلك من المرجح القفز على مولوفا مع خط التماس  في رومانيا  ورفع درجة الانذار في كل من الحدود القريبة على جورجيا المطلة على البحر الاسود   وكذلك في اذربيجان  نحو بحيرة قزوين ......

والتركيز على نشر غواصاتها وبوارجها وحاملات الطائرات   جنوبا في شمال  المحيط الهادي لمواجهة امريكا واستراليا مع تقليل الاحتياط في الخاصرة والجيب الضيق في بحر الصين والبحر الاصفر  بسبب حساسية الصين من حركة الاساطيل الامريكية هناك وبالتالي ردة الفعل الصينية او الصادرة من كوريا الشمالية ايضا

سيكون هناك انتشار بحري ذات اهمية  في شمال المحيط الاطلسي  لقطع موارد  الطاقة والغاز  وغلق حركة الناقلات باتجاه اوربا سواء من المتوسط عن طريق مضيق جبل طارق او تلك  الخارجة من بحر العرب او المحيط الهندي وفي نفس الوقت روسيا مسيطرة على المتوسط من خلال اطلالتها على  البحر الاسود

و من الشمال ايضا سوف يتم التركيز على نشر القطع البحرية  في بحر كارا  وبحر بارتس  باتجاه فلندا والسويد وايضا لمواجهة بريطانيا  

وبامكانها ايضا دفع العديد من قطعاتها نحو البحر الكاريبي  اذا دعت الحاجة الى ذلك حيث امريكا الجنوبية  بوحود فنزويلا ودول اخرى ذات علاقة وطيدة مع روسيا مثل كوبا

هذا الانتشار الاحادي  المتوقع ناهيك عن خطط اخرى  لو حصلت تحالفات  علنية قبيل المواجهة والحرب الثالثة بين روسيا وامريكا

حيث  من المتوقع ستنظم دول ذات ثقل  كبير مثل ايران والهند والصين ...الخ

انتظرونا في ......

الحلقة القادمة ( سيناروهات  الحرب في الشرق الاوسط )

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طقس العراق، تذكرة لمن يخشى..
تاثير PKK  في المعادل الدولي 
منضدة الرمل ( سلسة مقالات عسكرية)/ 1
الهوية الضائعة..!
معارض الخدمات المصرفيَّة
التحالف الثلاثي والعواصف..!
الرياء كفضيلة. !! رؤية اخلاقية بادوات علم النفس الاجتماعي الديني
ادعموا المحكمة الاتحادية افضل من المناصب الحكومية
ابو ياسين المفكر المظلوم..!
إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى..الحشدمصداق..! 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 79.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك