منضدة الرمل ( سلسة مقالات عسكرية)/ 1

عباس الزيدي ||

· الحلقة الاولى _ اعادة انتشار القوات الروسية وفرضية انسحاب قواتها من سوريا

اولا _ الانتشار في الشرق الاوسط .. بعد احتدام المعارك في اوكرانيا وتوسع جبهة المعارك هناك مايدعوا روسيا لاعادة انتشار قواتها في الشرق الاوسط ومناطق اخرى او على اقل تقدير تقليص عديد قواتها خصوصا

في سوريا وسوف تحتفظ بتلك القواعد مع قوات رمزية نظرا للاسباب التالية

1_ توسع جبهات القتال تدريجيا تلك التي تدور في اوكرانيا او المحتملة خصوصا بعد التصعيد الاخير على الحدود البولندية واعلان كل من فلندا والسويد الانضمام الى حلف الناتو وبالتالي حاجتها لعديد تلك القوات

2_ ابتعاد طرق الدعم عن تلك القوات من روسيا الى قواعادها في سوريا خصوصا بعد غلق تركيا الاجواء والمنافذ البحرية

3_ وجود اسلحة استرتيجية روسية توفر الاسناد والتدخل السريع في حالة حصول اعتداء مثل القاصفات الاستراتيحية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات سواء التقليدية او الاخرى النووية عبر منصاتها الثابتة او من خلال بوارجها وغواصتها القريبة من محيطها او تلك المنتشرة في البحار والمحيطات

4_ لديها القدرة على الاحتفاظ بعدد قليل من مشغلي الانظمة والدفاعات الجوية والطيارين في قواعدها في سوريا او مناطق اخرى كما فعلت سابقا في مصر اثناء المواجهة مع الكيان الصهيوني

السؤال المهم والحيوي هو ..

ماهو البديل ومن يستلم تلك القواعد ويقوم بتعويض عديد تلك القوات ....(مع تهديد محتمل امريكي لسوريا بدرجة عالية بحدث قريبا ) ... هل هي القوات السورية .. ام حليف لروسيا فيالمنطقة .....؟؟؟؟

ثانيا _ الانتشار

1_ بريا .....

لاشك ان روسيا سوف تعطي اولوية لانتشار قطعاتها في مناطق الاحتكاك المباشر لانها اعتمدت خطة دفاعية وليست هجومية هذا الدفاع المتحرك وليس الثابت هو الذي جعلها تنطلق نحو أوكرانيا

لذلك سوف ينصب ويتركز جهدها

على تحصين خطوطها الدفاعية في بلاروسيا شمالا باتجاه فلندا وكذلك غربا باتجاه بولندا وايضا نحو الجنوب الغربي حيث رومانيا وبلغاريا وايضا جنوبا نحو منغوليا حيث التهديد المحتمل من اليابان وكوريا الجنوبية

مع تامين الحدود الشرقية وتحصينها في الحدود المباشرة مع الولايات المتحدة في الاسكا والاهتمام بالقواعد البحرية الارضية الثابتة في المحيط المتجمد الشمالي اوتلك التي في البحر الاسود

2_ بحريا ......

من الاولويات تفادي الضغط القريب الحدوث في البحر الاسود لذلك من المرجح القفز على مولوفا مع خط التماس في رومانيا ورفع درجة الانذار في كل من الحدود القريبة على جورجيا المطلة على البحر الاسود وكذلك في اذربيجان نحو بحيرة قزوين ......

والتركيز على نشر غواصاتها وبوارجها وحاملات الطائرات جنوبا في شمال المحيط الهادي لمواجهة امريكا واستراليا مع تقليل الاحتياط في الخاصرة والجيب الضيق في بحر الصين والبحر الاصفر بسبب حساسية الصين من حركة الاساطيل الامريكية هناك وبالتالي ردة الفعل الصينية او الصادرة من كوريا الشمالية ايضا

سيكون هناك انتشار بحري ذات اهمية في شمال المحيط الاطلسي لقطع موارد الطاقة والغاز وغلق حركة الناقلات باتجاه اوربا سواء من المتوسط عن طريق مضيق جبل طارق او تلك الخارجة من بحر العرب او المحيط الهندي وفي نفس الوقت روسيا مسيطرة على المتوسط من خلال اطلالتها على البحر الاسود

و من الشمال ايضا سوف يتم التركيز على نشر القطع البحرية في بحر كارا وبحر بارتس باتجاه فلندا والسويد وايضا لمواجهة بريطانيا

وبامكانها ايضا دفع العديد من قطعاتها نحو البحر الكاريبي اذا دعت الحاجة الى ذلك حيث امريكا الجنوبية بوحود فنزويلا ودول اخرى ذات علاقة وطيدة مع روسيا مثل كوبا

هذا الانتشار الاحادي المتوقع ناهيك عن خطط اخرى لو حصلت تحالفات علنية قبيل المواجهة والحرب الثالثة بين روسيا وامريكا

حيث من المتوقع ستنظم دول ذات ثقل كبير مثل ايران والهند والصين ...الخ

انتظرونا في ......

الحلقة القادمة ( سيناروهات الحرب في الشرق الاوسط )

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