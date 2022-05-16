الحرب البزازية الخنجرية الكربولية الناعمة

عدنان فرج الساعدي ||

القنوات الكوردية والقنوات السنية تسرح وتمرح في المحافظات والاقضية والنواحي والقرى في الوسط والجنوب ..

يلتقون باشخاص يشقون ثيابهم

يلتقون بأشخاص يدعون ان لديهم الف دينار فقط ..

يصورون الازبال .. مدرسة كرفانات .. احياء التجاوزات العشوائيات ..

وياي حبيبي .. زميلي المخرج .. ركز وياي

الشرقية ودجلة والتغيير والفلوجة واليوتي في والرشيد وحتى الرافدين .. وجميع القنوات الكوردية واكثرها نشاطا روداوو .. زاكروس

يصلون للقرى والارياف الشيعية ؟

السؤال ..اولا. هل تستطيع الفرات والاتجاه والعهد والنجباء وبلادي والغدير واي نيوز والبينة وافاق. وووو

أن تدخل في أحياء حديثة أو في الموصل في الدواسة او في حي تكريتي او كبيسة أو عانه وتصور مناطقهم التي فيها ازبال ونفايات ؟

هل تستطيع قنواتنا أن تصور فقراء اربيل والسليمانية

كم كردي شق فانيلته امام مراسلي القنوات الشيعيةً

هل الخلل بالكوادر العاملة في قنواتنا .. يعني هي تخاف من التصوير ؟؟

أم الخوف من المحاسبة من مسؤولي محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار والسليمانية واربيل ودهوك ...

ام هناك توجيه من القنوات الشيعية بعدم التطرق لهذه الامور

اتصور لا هذا ولا ذاك .. هي حرب ناعمة ضد اهالي الوسط والجنوب .. تقف قنواتنا هي واداراتها واتحادها الكبير عاجزة

ومسؤولينا في محافظاتنا عاجزين ايضا

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