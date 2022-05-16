المقالات

الحرب البزازية الخنجرية الكربولية الناعمة


عدنان فرج الساعدي ||

 

القنوات الكوردية والقنوات السنية تسرح وتمرح في المحافظات والاقضية والنواحي والقرى في الوسط والجنوب ..

يلتقون باشخاص يشقون ثيابهم

يلتقون بأشخاص يدعون ان لديهم الف دينار فقط ..

يصورون الازبال .. مدرسة كرفانات ..  احياء التجاوزات العشوائيات ..

وياي حبيبي .. زميلي المخرج .. ركز وياي

الشرقية ودجلة والتغيير والفلوجة واليوتي في والرشيد وحتى الرافدين  .. وجميع القنوات الكوردية  واكثرها نشاطا   روداوو .. زاكروس

يصلون للقرى والارياف الشيعية ؟

السؤال ..اولا. هل تستطيع الفرات والاتجاه والعهد والنجباء وبلادي والغدير واي نيوز والبينة وافاق. وووو

أن تدخل في أحياء حديثة أو  في الموصل في الدواسة او في  حي تكريتي او كبيسة أو عانه وتصور  مناطقهم التي فيها ازبال ونفايات ؟

هل تستطيع قنواتنا أن تصور فقراء اربيل والسليمانية

كم كردي شق فانيلته امام مراسلي القنوات الشيعيةً

هل الخلل بالكوادر  العاملة في قنواتنا .. يعني هي تخاف  من التصوير ؟؟

أم الخوف من المحاسبة من مسؤولي محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار  والسليمانية واربيل ودهوك ...

ام هناك توجيه من القنوات الشيعية بعدم التطرق لهذه الامور

اتصور لا هذا ولا ذاك .. هي حرب ناعمة ضد اهالي الوسط والجنوب .. تقف قنواتنا هي واداراتها  واتحادها الكبير عاجزة

ومسؤولينا في محافظاتنا عاجزين ايضا

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كوني مهدوية                                                                                                                                   
سكين في ظهر العملية السياسية 
دور الام في الأسرة و المجتمع 
هل تعلم هيئة رئاسة المجلس ما الدستور والقانون..!
"رصاصة" شيرين
ليس بربط (حزام الامان) تُحَل (طرگاعة الازدحام)!!
الإمام روح الله الخميني "قد" أعاد للإسلام صورته ولفلسطين هويتها...
الحرب البزازية الخنجرية الكربولية الناعمة
أربطوا حزامكم اولا..!
المهدي (عج) حاضر في سياسة أمريكا وقيادتها
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 79.49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك