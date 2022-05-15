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تبيين مسار قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم15-أيار-2022

113 2022-05-15

حازم أحمد فضالة ||

 

1- إنَّ قرار المحكمة الاتحادية العليا، الصادر اليوم، الذي شمل إلغاء ما يسمى (قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)؛ لم يصدر بناءً على دعوى أو استفسار رفعه السيد النائب باسم خشان المحترم.

2- السيد النائب محمد شياع السوداني، هو الذي رفع استفسارًا إلى السيد رئيس الجمهورية، بتاريخ: 15-نيسان-2022 عن: (صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية)، مشفوعًا بتوقيع (44) نائبًا معظمهم من الإطار التنسيقي وكان السيد النائب باسم خشان معهم.

3- السيد رئيس الجمهورية (برهم صالح)، رفع الاستفسار أصوليًا إلى المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ: 12-أيار-2022.

4- المحكمة الاتحادية عقدت جلستها اليوم، وأصدرت القرار بإلغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية (المستقيلة).

5- قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم، يشمل مخالفات حكومة الكاظمي المنحل كلها من تاريخ: 7-تشرين الأول-2021 حتى هذه اللحظة!

    الشكر الجزيل للنائب محمد شياع السوداني، وللنواب الموقعين معه جميعًا؛ لدورهم في الحفاظ على الدستور، وإلزام الحكومة المستقيلة اتباع الدستور والقانون.

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تبيين مسار قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم15-أيار-2022
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