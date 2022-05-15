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المحاصصة والمحسوبية والتبليط


قيصر الهاشمي ||

 

عندما تتدخل المحاصصة في المفاصل التنفيذية وتكون المعيار للاستقرار الحكومي ستتحول المؤسسات التنفيذية وموارد الدولة الى ادوات مسخرة للجهة السياسية او السياسي صاحب النسبة الاعلى بين شركائه السياسيين دون عامة الناس فيتوجه حرص الدولة من رئيسها الى فراشها الى ارضاء مزاج معين دون غيره وينعكس ذلك بالسلب على المجتمع وقوة الدولة وكمثال حي وبسيط ما يحصل في منطقة زيونة محلة 718 ومحلة 716 ومدرسة المدرسة الاهلية النموذجية

حيث نجد ان الشوارع المجاورة لمدرسة المسرة وشوارع افرع محلة 716 يتم تبليطها وتزيينها واكساء شوارعها الفرعية سنوياً دون ان يتم ذلك للمحلة المرقمة 718 المقابلة لسوق الثلاثاء والبطاقة الموحدة ذات الاغلبية المسيحية وعامة الناس وهما محلتان متجاورتان وضمن رقعة جغرافية لا تتجاوز الف متر والسبب يعود للاتي

1- محلة 716 يسكن فيها حوالي 20 مسؤول

2-  اولادهم في مدرسة المسرة

3- يسكن فيها اصحاب مصارف عدد2

اما محلة 718 فهي من المغضوب عليها وتصلح شوارعها لسباق السيارات والدراجات للمناطق الوعرة وبالامكان ان تدخل موسوعة غنس الاكبر عدد مطبات وطسات وحفر ضمن 500 متر مربع  فقط والذي يساوره الشك عليه التحقق

طاح حظج امريكا تعبير مجازي

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