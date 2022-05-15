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تعثَّرَ قانون نهب نفط البصرة وأموال الشيعة

80 2022-05-15

حازم أحمد فضالة ||

 

    اجتمع السيد المالكي، وسماحة الشيخ قيس الخزعلي في مكتب سماحة الشيخ، يوم السبت: 14-أيار-2022؛ وكانت مخرجات الاجتماع هي الآتية:

1- ناقشا في الاجتماع ما يسمى (قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية).

2- اتفقنا على وجود أزمة غذائية في الحبوب، ربما تعصف بدول كثيرة ومنها العراق، وهذا يستدعي الاهتمام والمعالجة فعلًا.

3- ذكرا أنَّ ذلك لا يعني السماح بخرق الدستور والقانون، وكذلك عدم السماح لحكومة تصريف الأمور اليومية المستقيلة أن تتجاوز صلاحياتها القانونية والدستورية؛ بحجة معالجة الأزمة.

4- الاتفاق على أنَّ الحل يكون بسحب السلف من وزارة المالية، مهما كانت الأقيام المطلوبة؛ لشراء الحبوب ومنع الأزمة، وهذا ما كانت الحكومات السابقة تفعله.

5- لا يمكن تشريع قانون بحجة هذه الأزمة، بسبب:

أولًا:  الحلول الأخرى المناسبة القانونية موجودة؛ وهي سحب السلف من وزارة المالية.

ثانيًا: هذه الحكومة منزوعة الصلاحية التي تؤهلها لاقتراح القوانين.

ثالثًا: هذا القانون غير دستوري، وهو باب كبير للفساد.

والحمد لله ربِّ العالمين

واللعنة على القانون الذي ينهب نفط البصرة وأموال الشيعة وثرواتهم.

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تعثَّرَ قانون نهب نفط البصرة وأموال الشيعة
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