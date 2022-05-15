تعثَّرَ قانون نهب نفط البصرة وأموال الشيعة

حازم أحمد فضالة ||
اجتمع السيد المالكي، وسماحة الشيخ قيس الخزعلي في مكتب سماحة الشيخ، يوم السبت: 14-أيار-2022؛ وكانت مخرجات الاجتماع هي الآتية:
1- ناقشا في الاجتماع ما يسمى (قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية).
2- اتفقنا على وجود أزمة غذائية في الحبوب، ربما تعصف بدول كثيرة ومنها العراق، وهذا يستدعي الاهتمام والمعالجة فعلًا.
3- ذكرا أنَّ ذلك لا يعني السماح بخرق الدستور والقانون، وكذلك عدم السماح لحكومة تصريف الأمور اليومية المستقيلة أن تتجاوز صلاحياتها القانونية والدستورية؛ بحجة معالجة الأزمة.
4- الاتفاق على أنَّ الحل يكون بسحب السلف من وزارة المالية، مهما كانت الأقيام المطلوبة؛ لشراء الحبوب ومنع الأزمة، وهذا ما كانت الحكومات السابقة تفعله.
5- لا يمكن تشريع قانون بحجة هذه الأزمة، بسبب:
أولًا: الحلول الأخرى المناسبة القانونية موجودة؛ وهي سحب السلف من وزارة المالية.
ثانيًا: هذه الحكومة منزوعة الصلاحية التي تؤهلها لاقتراح القوانين.
ثالثًا: هذا القانون غير دستوري، وهو باب كبير للفساد.
والحمد لله ربِّ العالمين
واللعنة على القانون الذي ينهب نفط البصرة وأموال الشيعة وثرواتهم.
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