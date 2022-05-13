المقالات

هلوسة سحر ليلة الجمعة..!


عباس العنبوري ||

 

وانا اتابع ما دار على وسائل التواصل الاجتماعي من حوار وجدل وسباب متبادل احياناً حول قضية المدرس علي الخاقاني. بين مؤيد ورافض وشاتم وحاقد ومتهم بالتخنث وآخر بالميوعة وثالث بالانحطاط … الخ

تبادر في ذهني سؤال، لماذا فقد اصحاب القيم السامية والمبادئ العالية والسلوك القويم قدرتهم على التأثير على من هم بمعيتهم؟

لماذا كنا في ايام الصبا نتأثر بالاستاذ والشيخ ورجل الدين بل وحتى الصديق من اهل (الله) والآخرة ولم يعد هناك من امثال هؤلاء الكثيرين ممن لديهم القدرة على التأثير على نشأنا.

اليس اولئك الفتيات اللواتي يتراقصن ويبكين على استاذهن بناتنا؟

اليس أولئك الذين تجمعوا للتنديد بقرار وزارة التربية لمنع علي الخاقاتي من التدريس - اليسوا- ابنائنا؟

هل باستطاعة استاذٍ ممن حمل القيم السامية ان يجمع العشرات لتأييده في قضية ما؟

هل ستحل قضية علي الخاقاني وامثاله بالمنع من التدريس او العزل بل وحتى السجن؟

هل سيكفي ان نلعن الزمن الاغبر الذي تغير كثيراً ليستجلب لنا هذا المستوى الهابط من السلوك؟

هل سنوقف عجلة الزمن، تلك التي تسحق قيم الآباء والاجداد سريعاً.

لماذا لم ينتج الجامع والحسينية والكنيسة الكثير ممن لهم التأثير العاطفي والروحي على نشأنا؟

اذا لم نكتشف اسباب نقص المناعة في اجسامنا فقد لا يكفي اخذ الدواء لوحده للأستشفاء من اسقامنا؟

لا ادري ان كانت قد وصلت الرسالة او لا!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هلوسة سحر ليلة الجمعة..!
جنود الميدان ثلاث..
الصهاينة "إرهابيون" وآل سعود وأبن سلمان "مجرمون" وأبو عاقلة شهيدة  
هل ارتطمَ ضلعا التحالف الثلاثي في الضلع المؤسِّس؟
لا تخدعنّك بهارج الزّيف..
نظرة على قانون الأمن الغذائي الطارئ والتنمية
القضية المهدوية وغاية بايدن
يبغضها العرب..!
الجريمة الكبرى بحق الشعب العراقي
الإرهاب والحسد يصب جام غضبه على الحشد  الشعبي 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 80.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك