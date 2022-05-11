المقالات

ها هم لك ينشدون يا ابا الزهراء..!  


محمد الابراهيمي ||   ان النفوس والافاق ايات بينات على وضوح وشمول القدرة الربانية وعلوها على كل متجبر ومتكبر وكل من انملة علم او حيز معرفة يقف امام هذه المعاني باعتراف حق وبلسان صدق , مع نفسه ومع غيره مذعنآ, مسلمآ, تاركآ للعناد,  مصححآ لما مضى مستثمرآ للحاضر بكل مساحته للوصول الى مستقبل زاهر وبادع  وهذا الامر ياخذ بالعقل البشري للوقوف والتامل بحقيقة القضية العقدية   واثارها الايجابية والسلبية والتي من خلالها تضهر الصور الجلية لعلاقة البشر على مستوى الافراد والشعوب والامم  فعلى سبيل المثال نحن على يقين من عداء اليهود وقساوة قلوبهم لكل حق وفضيلة وقد اشتهر عنهم تاريخيآ بالغدر والتامر وخبث السريرة ولكنهم في هذا العيد السعيد لهذا العام ومن ساحة الحرب والدمار في اوكرانيا   رأيناهم وسمعناهم ينشدون لنبي الاسلام صلى الله عليه واله ونحن نعرف ان هذه المدينة هي من قلاع بني صهيون ومن محافل اسرائيل بما تعني الكلمة من معنى  فكيف بهم يصنعون هذا الصنيع؟   علمآ بان اليأس عندنا ويقينآ انهم للاسلام لا يهتدون ولانصاره  واهله قاتلون ومدمرون  ولقادته وائمته كارهون   حتى وان تضاهروا بالحب المزيف والعلاقة الخداعة فالذي اعتقده ان هذا الانشاد من قبلهم ارادوا به التزلف الى المسلمين لاستمالتهم للوصول الى مرتبة النصر والخلاص من حالة التمزق والانحطاط الفكري والعقدي الذي به يعيشون .  وقد سماهم من يقود الحرب ضدهم بنازية العصر وهو الاخر سمح المسلمين في بلده بصلاة العيد وقد فرح وسعد مسلموا هذا البلد وصلوا وكبروا وهللوا في مساجدهم وشوارعهم هذا العام   وانا اكتب هذه السطور استحضرت في ذاكرتي حادثه تبين الجانب العقدي لهذا البلد وقائده الان في حربه وتهديده لامريكا والاتحاد السوفيتي  في عام 1985 م  كانت المؤسسات العسكرية التابعه للجيش العراقي السابق وكان في تلك المؤسسات خبراء من الروس وكان عندهم مترجمآ عربيآ روسي الجنسية  كما قيل لي عن ابي انه كان مسلمآ كان اسمه ( خير الله )  وعند تمتعه باجازه طلب من والدي نسخة من القران الكريم وقال اريده بحجم صغير قال له لماذا؟  فقال : لانه اذا وصلت الى بلدي الاتحاد السوفيتي ووجدو عندي قرأن سأعاقب اشد العقوبات حسب الدستور   فبلد سياسته وقوانينه يمنع دخول القران على المسلمين عندما كان عملاقآ واليوم فيه المسلمون يصلون في الشوارع وتفتح جوامعهم ومساجدهم بيد رئيس الدولة لا ادري ماذا اقول ؟  هل هو فتح لنا؟ ام هو خداع كخداع اليهود؟ الذين انشدو لنبينا الكريم صلى الله عليه واله   فأذا كان هو قرب من الاسلام والمسلمين يعني هذا ان الفطرة التي ذكرها الكتاب العزيز مؤثرة في عصرنا اليوم الى هذا الحد  وستنموا رويدآ رويدآ وتتسع رقعتها في عالمنا المعاصر وينكشف المستور من الحق والصواب والامل الذي ينتضره العقل البشري من لدن ابونا ادم ليومنا هذا   وعندها ستسبح الموجودات كلها في الشكر لربها الكريم والذي يقول في محكم كتابه ((ياايها الانسان ما غرك بربك الكريم ))  وحقآ ان هذه الاحداث تجعل من الباحث والمتابع بأبهى صورة وتجعله كذلك يتنفس الصعداء فرحآ لانقلاب الصورة هذه في بلد الشيوعية الحمراء وبلد الصهاينة الرعناء بهذا الضاهر وبهذا القول سبحانك اللهم سبحانك   من جانب المسلمون في بعض دولهم يذهبون راكضين الى بنت رئيس الكيان الغاصب ويصفقون يد البيعة له وهم على علم بكراهته بالاسلام والمسلمين حتى وان تضاهر زيفآ وحنقآ بحبهم لمنفعة سياسية واستراتيج خطط له منذ عصر الرسالة ونزول الوحي .....  ومن جانب اخر وبفرقعة الصهيوني رئيس اوكرانيا يامر زمرة من جيشه ان ينشد لنبي الاسلام صلى الله عليه واله  هل هو الخوض على المصير المحتوم بزوال دولة اسرائيل؟؟  هل هو الرعب من صواعق السماء والذي يعرفونها هم واحبارهم والذي ستنزل عليهم عاجلا ام اجلا؟؟  هل هو حب الحياة وجذورها عند اليهودي في كل زمان ومكان؟؟  هل هي مرحلة الذل والهوان اللذان سيؤول اليهم مصيرهم في دولة العدل الالهي؟؟  ومن المؤكد في هذه الاجواء برز للوجود خوف الخط الابليسي من هو من اوليائه التوجس من الافول لحضوضهم ونهاية سطوتهم في ارض الله بكاملها  حيث سمعت من خلال التواصل الاجتماعي ادعاء للمعتوه بايدن قوله وادعائه انه لا يعرف شيئآ عن الاسلام وعن امامه المخفي حسب تعبيره وقد خصص  هذا الجاهل للامر الالهي  فرفسورآ من حاشيته الحاكمه لاعداد تقرير مفصل عن امام المسلمين والذي قال عنه ماذكرت  ليريد هذا الرجل ان يخدعنا بفريته هذه لاننا نعرف هناك في البيت الابيض دراسة متكاملة عن الاسلام بكل مذاهبه وطوائفه وخاصة عن الامام المهدي  صلوات الله وسلامه عليه حيث سمعت من فم السيد الشهيد الصدر  حيث قال هناك اضبارة كاملة لدى الاستعمار الغربي وتخصصآ لدى امريكا وتخصصآ لدى امريكا وعند صناع القرار السياسي للمهدي الموعود وانها أي تلك الاضبارة لاتحتوي على صورته فقط وما حروبهم ضد الاسلام والمسلمين الا وهي حربآ استباقية لدولة العدل الالهي والحمد لله الذي نصر عبده وعز جنده ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وصلي اللهم على محمد واله الطاهرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قراءة في قانون (حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني)
ها هم لك ينشدون يا ابا الزهراء..!  
ملامح الخطة الغربية للنواب المستقلين
العملية السياسية والصراع بين الفلوجة والرمادي..!
أضرحة البقيع..تكرار الهدم..!
قانون (غير دستوري) أكبر من الموازنة
قد نخسر الحشد الشعبي في هذه الحالة..!
العقل الإستراتيجي المفقود
قصة شعب سيموت عطشاً..!
ألهاء لا أكثر ولا أقل...!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 79.43
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك