سيبراني..قرة عين..يالثارات المهندس..! 

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عباس الزيدي || هجوم سيبراني عراقي يطال الكيان الصهيوني قطاع المواصلات تحت شعار يا لثارات المهندس _ الشهيد القائد ابو مهدي المهندس رضوان الله عليه وعلى رفيق دربه الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني شن فريق هكرز من شباب المقاومة العراقي هجوما على قطاع المواصلات مما تسبب بايقاف عمل شركة ايغاد اكبر شركة للنقل في الكيان الصهيوني مما تسبب بتعطيل حسابات الدفع بالكي كارد قطاع النقل العام من اكبر القطاعات الحيوية في الكيان الصهيوني لاكثر من مرة ينجح الهجوم السيبراني الذي يستهدف الكيان الصهيوني قطاع النقل بما فيه شركات الطيران والمطارات والشحن البحري بعد نجاح هذا الهجوم اصبح تحت الرصد وبالامكان تعطيل حركة النقل بالكامل حيث العملية قابلة للتطوير لاتقتصر على جزئية واحدة تتمثل بالتسجيل والدفع بالكي كارد خصوصا اذا ما تعلق الامر في حركة الطيران وانطلاقها الامر الذي ينعكس على المسارات الجوية والخطوط التي تسلكها تلك الطائرات من والى الكيان الصهيوني التي تديرها ابراج المراقبة المختصة بالتنسيق مع مطارات الكيان الصهيوني وشركات النقل الطيران العالمية الاخرى وعلى ذات السياق وردت اخبار في الايام الماضية لنجاح فريق شباب المقاومة ذاته بالهجوم على احدى مفاصل قطاع الخدمات المتمثل بمكافحة الحرائق وايضا منشآت تصفية وتوزيع المياه وكذلك توربينات ومعالجة الصرف الصحي بمعنى اذا نجح الفريق في استهداف انتاج وتوزيع متشآت الطاقة عموما سواء الكهرباء والنفط والغاز للمناطق والاحياء فهذا يعني ان الكيان الصهيوني سيعيش ازمة غير مسبوقة في تلك القطاعات الحيوية ويكون هناك شلل تام للحياة هذا في ايام اعتيادية لم يقوم به الكيان الصهيوني بعدوان او يرتكب مجازفة او حماقة ..... فكيف يكون حال الكيان اذا شن عدوان او اذا ارتكب حماقة .....!!؟؟ والسؤال الاكثر اهمية ... !!! كيف يكون حال الكيان الصهيوني بعد المعادلة الاخيرة التي طرحها سيد المقاومة وفخرها سيد حسن نصر الله _ دامت انتصاراته والمتمثلة ... بمعادلة مواجهة المحور والتي بمقتضاها اذا ما قام الكيان الصهيوني بعدوان في اي بقعة او منطقة مهما كان شكل العدوان فان محور المقاومة الممتد من فلسطين الى لبنان المقاومة مرورا بسوريا الصمود الى يمن البطولة والاباء الى عراق المقدسات الى ايران الاسلام .. سيواجه ردا مزلزلا ياذن بهزيمة ذلك الكيان اللقيط الالاف التحايا وايات الشكر والتقدير والثناء العطرة المشفوعة بالدعاء لاولئك الشباب والفتية ولمن ساعد وساند وساهم في هذا العمل البطولي المبارك اثلجتم صدورنا يا قرة العين انا شيعي اذن انا مقاوم