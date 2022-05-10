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فنتازيا نقاشية..!

66 2022-05-10

جهاد النقاش ||

 

١- إن أول خطوة في طريق الإصلاح/ وضع مشعان الجبوري في اللجنة المالية!

٢- امتداد الخارجة من رحم الناصرية لا تقيم مؤتمراتها/ إلا في السليمانية أو بغداد!

٣- ما هي كلمة السر التي جعلت النواشيط يترضون /الإجابة: السفارة الأمريكية!

٤- الشياطين تقدم الشكر للشرقية وأخواتها/ لقيامها بدورهم في رمضان!

٥- مسعود بارزاني يصرح: أنا لا أعتبر العلاقات مع إسرائيل جريمة أو حرام/ لا واضح قانون تجريم التطبيع يمشي بكردستان!

٦- أكبر محرض على الحشد علي حاتم سليمان/ يدخل الأنبار دون حلاقة شاربه!

٧- الحكومة تعتبر صعود سعر النفط عالميا إنجازا لها/ مو نكلكم ما تصدكون!

٨- بعد حمى الخنازير وجنون البقر بريطانيا تعلن الإصابة بفايروس معد هو جدري القردة/ يا طركاعتنا شبعتنا الحيوانات دكاك هاليام!

٩- هاي رئاسة الوزراء بيها عزيزة لا الإطار ياخذها ولا المستقلين ولا الثلاثي/ انوب حتى المستورد من بريطانيا سيس!

١٠- اخذها قاعدة كل صفحة تكتب عبارة الزمن الجميل تمجد صدام بصيغة مبطنة/ باستثناء صور عودة خليف بزغره!

سؤال الفنتازيا: إذا 90% من روافد دجلة والفرات تنبع من تركيا، ليش النواشيط ما يذكرونها بموضوع الجفاف؟!

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