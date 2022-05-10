المقالات

بايدن والامام المخفي " الغائب"


نصير مزهر ||

 

إن مسألة البحث عن الإمام المهدي عليه السلام من قبل الأمريكان، له أولوية كبرى ضمن قائمة الأولويات في دخولهم للعراق وهم وإن لم يعلنوا صراحة عن هذه المسألة، إلا أن تصرفاتهم تدل على ذلك.

فلم يعد خافياً على أي متابع لما يجري في الساحة أن امريكا ومنذ عقود من الزمن تتهيأ للمواجهة المحتملة مع حركة الإمام المهدي (عج) لذا فقد جندت الكثير من الأنظمة والحركات المنحرفة امثال جند السماء وجماعة احمد الحسن (ابو كويطع) دجال البصرة المدعي المهدوية واليمانية وحركة المولوية والصرخية ومنظمات المجتمع المدني وليس من الصدفة انتشار هذه الحركات والمنظمات في العراق وبوجة الخصوص في المناطق الشيعة حصرا، وانما اتاهم الامر من امريكا لابعاد الناس عن مرجعيتهم المرتبطة بالامام المهدي المنتظر (عليه الصلاة والسلام)

في ثمانينات القرن الماضي أنتج فيلم يتحدث عن تنبؤات الطبيب الفرنسي (ميشيل نوستر آداموس) الذي عاش قبل حوالي(500 سنة) وقيل انه تنبأ بكثير من الأمور التي حدثت لاحقاً، ومن ضمن ذلك توقعات رجل يخرج في الحجاز بزي عربي يطلق الصواريخ من الحجاز باتجاه أوربا، وهذا الرجل الذي وصفه ٱداموس نعتقد نحن ان متمثل بالامام الحجة عجل الله تعالى فرجه فلا احد غير سيسقط خرافة الغرب ويملا الارض قسطا وعدلا، وبذالك فان الغرب وأوروبا وامريكا تحديدا يصدقون مثل هذا التوقعات، وعندما تكلم بايدن لم يتكلم من فراغ، وانما اصحاب الدولة العميقة اطلقوا امامه  مشروع الامام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) الى الواجهة الرئيسية، وقال بايدن في لقاءه الصحفي

(أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل الإسلام، أعرف القليل ولكن لم أعرف الفرق، لم أعرف الإمام المخفي وعليه وظفت بروفيسور)

الكلام الذي تكلم به بايدن يدل على ان هناك اهتمام بقضية الامام في الدوائر الامريكية وان هناك الية او عمل او مشروع يتم طبخه داخل اروقة اجهزة الَمخابرات الامريكية حول هذا الامام المنتظر عليه السلام.

مئات التحليلات السياسية لمئات الكتاب والمحللين عبروا من خلال مقالاتهم وكتاباتهم وسطورهم المسهبة عن اعتقادهم بأن السبب الأساسي لتواجد القوات الأمريكية في المنطقة أما لضرب إيران أو تهديدها بهدف ردعها، اما سبب هذا التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة بالنسبة لهم أنما هو مواجهة ظهور المهدي المنتظر عليه السلام لكي يعثروا عليه ويقتلوه حسب وجهة نظرهم.

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سيبراني..قرة عين..يالثارات المهندس..! 
تصريح الرئيس الأمريكي بين المنطق واللامنطق
لماذا هدموا البقيع!؟
فنتازيا نقاشية..!
الجريمة النكراء، في بقيع الغرقد..  
بايدن والامام المخفي " الغائب"
هل العرب مغفلين بالوضع السوري؟!
حديث (مو) كوستري..فاتورة الكرسي..!
مشهد حزب الله سر قلب ولي الله..
عودوا إلى رشدكم..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك