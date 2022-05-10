مارشال المراشيل..!

حمزة مصطفى ||

تستمر الحرب في أوكرانيا. طرفا الحرب روسيا من جهة وأميركا وأوربا من جهة أخرى. أوكرانيا هي الضحية. أما فلوديمير زيلينسكي فلايزال "شاقا الجفن" مثلما قلنا عنه هنا في "الصباح" قبل شهرين مع إنه يتصرف مثل سيرغي لافروف وزير خارجية بوتين. لافروف يجيد إطلاق النكات لكن وجهه في خصام مع الإبتسامة. لماذا زيلينسكي مثل لافروف؟ لأن كليهما ينامان وهما مرتاحان لأنهما يتخيلا الحرب في غير مكان. لافروف يريد تطبيق قواعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول جنرال الأربع نجوم وأول أسود يحتل منصبا رفيعا في التاريخ الأميركي. لست أعرف إن كان لافروف جادا حين أطلق تلك القاعدة الذهبية للنوم على نفسه أم على العالم حين قال أنام لأني أتخيل الحرب الجارية في مكان آخر وبالذات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ لم يلتزم باول بقاعدة الحمّام وهي أولى قواعده الثلاثة عشر والتي تنص أن عليك التأكد من حنفية الماء قبل أن "تعملها" في الحمام. باول عملها أمام العالم وعلى الهواء مباشرة حين قال أن أسلحة العراق البيولوجية تتنقل في شوارع بغداد بسيارات إسعاف.

بصرف النظر عن القاعدتين تستمر الحرب ويزداد عدد الضحايا ويتفاقم الدمار في البنى التحتية. ناهيك عن الخوف من السيناريو الأسوأ دائما وهو وضع اليد ولو بالخطأ على الزر النووي؟ ماذا يترتب على ذلك؟ بوتين يقول نذهب الى الجنة أما مذيعة إحدى قنواتنا تقول "ماكو داعي نصلي كلنا للنار".

هذا التوصيف لايعجب زعماء أوربا ومعهم بايدن العجوز المتعاجز الذي يصافح المجهول أحيانا. في الحرب التي لا أحد يعرف نهايتها يعود الى الواجهة جورج مارشال الذي لم يكن جنرالا, كان وزيرا لخارجية الولايات المتحدة آنذاك. مارشال صاحب مشروع إعادة إعمار أوربا من ويلات هتلر.لو كان الحيز المسموح لي أكبر هنا لتحدثت عن الجدل الخاص بأصله اليهودي والذي كاد يشعل أزمة دبلوماسية بين موسكو وتل أبيب. إعتذر بوتين. إذن ماعلينا. أوربا ومعها أميركا فضلا عن ضخها مليارات الدولارات لأوكرانيا من أجل مواصلة الحرب للجم طموح بوتين تخطط لإطلاق مشروع مارشال جديد لإعادة إعمارها بكلفة 600 مليار دولار. للتذكير مشروع مارشال الأميركي كانت كلفته أواخر الأربعينات لاتتعدى الـ 12 مليار دولار. أما كلفة إعمار العراق التي قبضها الدبشيون فكانت 200 مليار دولار. وكلفة إعمار إفغانستان التي لانعرف أي دبش قبضها هناك فكانت 164 مليار دولار. الأوربيون حروبهم أكثر دمارا ودموية. وكل نصف قرن يحتاجون مارشال. في أوكرانيا .. مارشال المراشيل.

ـــــــــ