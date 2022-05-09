متى سيكسر حاجز الصمت ؟!

حسين المير ||

ومتى سنشاهد ردات الفعل المناسبة على كل ما يفعله اعداء الوطن والتابعين لهم من ميليشيات وأدوات ومرتزقة في بلادنا من سرقة ونهب لثروات الشعب الذي طال صبره .

فما أخذه المحتل والمعتدي بالخداع والقوة لا يستردإلا بالعزيمة والقوة وهزيمة مشروعهم العدواني .

فالمطلوب هو تحرك الشعب وبكل قوته لمحاصرة المشروع الأمريكي في سورية والمنطقة وهزيمته وكسره .

لأن بقاء المحتل والعملاء والأدوات في المنطقة يعني إطالة معاناة الشعب وإرهاقه وزيادة حصاره .

لذلك نقول للجميع ألم يحن بعد موعد طرد المحتل من بلادنا التي دنسها وجوده منذ سنوات ألم يحن بعد موعد عودة الحق لهذا الشعب الصابر المجاهد الذي يعاني منذ سنوات من الحصار والفقر والجوع والقلة !!!

وحقه وثرواته تسرق وتنهب امام أعين الجميع وبمساعدة دول الجوار .

الم يحن بعد موعد الرد على الإعتداءات الصهيونية التي تستهدف دمشق بين الحين والآخر مما يؤدي لسقوط عدد من الشهداء وأضرار مادية .!!!!!!.

كفانا مماطلة وسكوت وحسابات ليست بمحلها فالمحتل لا يخرج إلا بالقوة والنار .والسارق لا يتوب إلا بقطع يده !!!!

وكل إنتظار وتعويل على حل سياسي يخطط له اعداء الوطن والمجتمع الدولي المنحاز للباطل فهو إنتظار طويل ومن الواضح أنه لن يلوح بالأفق قريباً .

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