ما بين الجرف والماي..اريد اسألكم بهاي !!

عبد الزهرة البياتي ||

لستُ ممن يميلون الى نشر الاخبار المحزنة او المؤسفة التي تعكّر الحالة النفسية للقاريء المتلقي وتجعلهُ يشعر بالاحباط والتشاؤم وربما يتحامل او يُلقي باللائمة عليّ، ولكن كما يقولون ان للضرورة احكام لأني ارى في استعراض بعض تلك الحوادث لاسيما التي حدثت خلال ايام عطلة عيد الفطر المبارك الغاية هي التنبيه والتنويه لمن يهمه الأمر والتأكيد بأن الكثير من الحوادث لا ينبغي ان نعلقها على شماعة القضاء والقدر لأن الله رحيم بالعباد، ولكن ما اكثر العبر وأقل الاعتبار وأترك للقاريء العزيز تحكيم عقله وتفسير ما يحصل بحسب تفكيره ونظرته ورؤيته للاشياء للوصول الى استنتاجات لما يحصل .. اول تلك الحوادث ما حصل في ناحية العزير بمحافظة ميسان حيث أودى نزاع عشائري (طاحن) بحياة (😎 اشخاص حتى اضطر الجيش والقوات الامنية لفّض (المعركة) .. وفي مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار حدثت فجيعة تمثلت بموت (6) من الاطفال غرقا في نهر الفرات (4) منهم من عائلة واحدة خلال محاولتهم نجدة (طفلة) من الغرق ولكن !!. وفي ناحية حمّام العليل جنوب الموصل لقي (4) اطفال مصرعهم غرقا .. وهناك في السليمانية وفي بحيرة دوكان تحديدا نصحو على فاجعة مؤلمة للغاية حيثُ تذهب (أُم) ضحية جراء محاولتها انقاذ ابنها الذي ابتلعتهُ مياه البحيرة ولم يبق من ذكريات لهما سوى نحيب وعويل .. ويستمر مسلسل الغرق حيث تبتلع مياه دجلة في ناحية الكسرة بالاعظمية اثنين من الشباب كانا يريدان الترويح عن نفسيهما بالسباحة ولكن القدر غلب الحذر .. وعلى الطريق السريع (ابوغريب - غزالية ) في بغداد ادى اصطدام تريلة بـ (12) سيارة لتكون الحصيلة اصابة (4) اشخاص بجروح متفاوتة واضرار مادية بالعجلات .. ولم يتوقف المسلسل المرعب لتنقل لنا الاخبار سقوط سيارة صالون من اعلى جسر (14رمضان) من جهة منطقة الشالجية غربي بغداد ليسفر عن (4) اصابات بشرية واضرار مادية .. وفي اقصى الجنوب العراقي حيثُ البصرة الفيحاء نصحو على حادث مروع حيث تهوي سيارة نوع (كيا سيراتو) صالون تقودها امرأة من دون (برشوت) الى الارض وبداخلها (14) طفلا فتكون الحصيلة وفاة اثنين منهم واصابة (10) آخرين ..وفي قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار افسد حادث مؤسف فرحة اطفال بالعيد عندما سقطت احدى الالعاب لتكون النتيجة اصابة (3) اطفال بجروح .. وعلى طريق الحلة- بغداد انقلبت سيارة حمل وتضررت سيارة صالون واصيب عدد من الركاب مساء يوم الخميس الماضي جراء حادث مروري مؤسف .. وفي قضاء كويّة بمحافظة أربيل أُصيب (16) مواطنا بينهم (14) طالبا جامعيا في حادث تصادم بين عجلتين . وفي ناحية (علي الشرقي) بمحافظة ميسان غيّب الموت يوم الجمعة الماضي الامين العام المساعد لمنظمة بدر (الحاج عبد الكريم يونس الانصاري - ابو مريم ) في حادث سير مفجع اثناء قيامه بتأدية واجبه .. رحم الله امواتنا وشافى جرحانا وحفظ الله الجميع، ولكني ابقى أردد عبارتي وهي عنوان عمودي هذا (ما بين الجرف والماي اريد اسألكم بهاي )!!

لقطة اخيرة

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اعلنت مديرية المرور العامة ان حصيلة ضحايا الحوادث المرورية تفوق ضحايا العمليات الارهابية في العراق!!.