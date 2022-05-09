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عزيزي الكويتي..!


د. حيدر سلمان ||

 

الحسابات الكويتية متشنجة وتكيل التهم وتتوعد العراقيين وتتهم الحشد بشتى التهم والاوصاف اللاوطنية.

 

1️⃣ نعترف بكم بلد جار ونكن لكم الاحترام بشرط ان تحترموا المقابل.

2️⃣ تركنا الخوض بالتاريخ ونتعامل مع الحاضر وتبعاته.

3️⃣من حقنا الدفاع عن مياهنا الاقليمية وهذا واجب على كل مواطن ان يدافع عن وطنه.

4️⃣ تمسكنا بالحشد لايعني ان نعتدي عليكم ابدا بل الدفاع عما يفترض به حدودنا المائية والبرية.

5️⃣ ما تداول من فيديوات للان هي دوريات زوارق اعتيادية ولم نصل لمياهكم الاقليمية كما نطالبكم باحترام مياه العراق.

6️⃣ لستم اولياء لا على العراق ولا على شعبه ولا على حشده لتتهموه بعدم الوطنية او توزعون صكوك الوطنية للعراقيين.

7️⃣ كفوا عن شراء ذمم المسؤولين العراقيين وتوجهوا للعراقيين بمحبة واخاء فالحصاد على قدر المزروع.

8️⃣ لم نعد ننظر لكم كجزء من العراق، كما يجب عليكم نسيان غزو حكومة صدام حسين لكم فكلا الامرين يبعد القلوب.

9️⃣ كما نتقبل تركيبتكم المجتمعية عليكم تقبل تركيبة العراقيين المجتمعية وغير ذلك يترك ترسبات كبيرة وغيض قد يتراكم بشكل ينعكس على علاقة الشعبين.

🔟 التهديد بمنظومة الخليج ضد العراقيين تعلمون جيدا انه لن ينجح معنا فكما تملكون مع الدول الخليجية علاقات نملك افضل منها والاجدر تذكر ماحدث لكم مؤخرا مع السعودية لامر مشابه.

1️⃣1️⃣ تذكروا جيدا ان بيننا علاقات اسرية واجتماعية وتاريخية ودينية وجغرافية ولايجوز الخوض بما ينفر الشعبين وما بيننا اكثر مما يفرقنا.

1️⃣2️⃣ انهي حديثي لحكومات بغداد بقولي شعبكم لم يعد يحترمكم خاصة حول هذا الملف.

 

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