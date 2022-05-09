المقالات

الإطار التنسيقي يبادر والتحالف الثلاثي يبتعد’’


الحقوقي علي الفارس ||

 

رغم كل المحاولات ’ التي طرحها الإطار التنسيقي’ لحلحلة الازمة السياسية ’ التي أصبحت عائق كبير في تحسين الوضع العراقي. والذي اصبح ضحية هذا الانغلاق السياسي ’’هوه المواطن الفقير الذي بدأت’ تعصف فيه عواصف الفقر والجوع والحرمان ’’التي لن نشعر فيها لحد الان بصورة علنية’ بسبب انشغال الشارع ببعض الاشاعات و الازمات  الصغيرة’ التي باتت تشغل مواقع التواصل الاجتماعي ’’ بحيث نرى المواطن يقضي اوقاته بمناقشة هذه الأمور التافهة’’ تارك ما هوه اكبر من ذلك .وهوه الموت البطيء’ الذي اصبح مخطط خبيث ’’اطلقته بعض الدول المجاورة للعراق والتي باتت اليوم تحرك الشارع العراقي ’عن طريق اجندات عراقية ’’هدفها ارجاع البلد الى وقت التخلف والجهل والفقر. وللسيطرة على عقول الشباب والانحراف العقائدي ’’بتصورهم ان المكون الشيعي’ لم ولن يستطيع إدارة الحكم في العراق وان جميع ما يحدث من مشاكل سياسية واقتصادية ’هي سببها المكون الشيعي وبالدقة اكثر الاطار التنسيقي الذي يمثل ذلك المكون ’’وحليفهم ايران ’’والذين اصبحوا طرف في المعادلة التي يشغلها في  الطرف الاخر هو التحالف الثلاثي ’’وحليفهم الخليجي والتركي الذي يعتبرون أدوات تحركهم إسرائيل’’ لتنفيذ اكبر مخطط في الشروق الأوسط’’ وهوه التطبيع’’ الذي بقي العراق البلد الوحيد والمهم الذي لم يرضخ .ولم يركع امامهم .على الرغم من وجود اطراف تؤمن وتسعى لتنفيذ هذا المخطط’’

لذلك نرى كل محاولات الاطار التنسيقي’ التي يطرحها والتي تهدف الى اخراج البلد’ نحو بر الأمان ’’الا ان هنالك من يقف بوجه هذه المحاولات ’’ الا وهوه التحالف الثلاثي الذي يعتبر ان تشكيل الحكومة من حقهم فقط ’ولا يحق للمكون الشيعي مشاركته بذلك’ وهذا يعتبر منافي للعملية السياسية والوطنية والأخلاقية لان لا يجوز’’ فرض ارادات خارجية وغير وطنية على أي مواطن عراقي يسكن الوسط والجنوب ’’او يعتبر من جمهور الاطار التنسيقي بحيث نرى ان اطراف التحالف الثلاثي’’ الذي يقينا هم غير وطنيين وهم من باع الأرض والعرض ’’ وهم من شاركوا بقتل الاف الشباب من أبناء الوسط والجنوب ’وكذلك هنالك اطراف في التحالف تعتبر نفسها غير عراقيين ولم يؤمنوا بالقانون العراقي ولا يسري عليهم أي نضام مركزي’’ فكيف نعتبر هؤلاء هم وطنيين ونسلم لهم زمام أمور حياتنا ومستقبلنا الذي اصبح مرهون بين الاطار والتحالف’’

لذلك نحن نشد على ايدي اخوتنا في الإطار التنسيقي على ان يضعوا النقاط على الحروف وان لا يعطوا أي فرصه لأذناب الخليج وتركيا بتمرير مخططاتهم الخبيثة ’’ وان يسعوا جاهدين للتوصل الى حل يرضي المكون الشيعي’ بالطرفين من الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي’’

 ونحن نتابع الانشقاقات ’التي حدثت بين اطراف التحالف الثلاثي بسبب سوء نواياهم ’’في إدارة البلد ’واختلافهم على تقسيم الحكومة ’’بينهم لذلك نراهم اليوم متخبطين في قراراتهم ’’ومشتتين أفكارهم ’’ومستعملين كل مخططات المكر والخداع’  من اجل تنفيذ ما يصبون اليه ’’ لكن لن ينالوا مما يرغبون ’’ لان  ’’ ما بني على باطل فهو باطل ’’ نسال الله النصر على أعداء العراق ’ واعداء الإسلام ونسال الله الرشد والإرشاد’’ لكل من يرى في عينه و لا يرى ’’ في قلبة وعقله ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رحل ابو مريم فجأةً دون وداع..!
التصحر العراقي والتطرف المناخي
عزيزي الكويتي..!
إلى الشامتين بالموت: "الأنصاري" يموت وأنتم ونحن على هذا الطريق
الإطار التنسيقي يبادر والتحالف الثلاثي يبتعد’’
الحرّية..!
بغداد والغبار والزمن الأغبر ... 
التاليف والتحقيق في زمن العولمة..!
ضمور الفكر الإستراتيجي العربي في ظِل التِبَعِيَة لأميركا،
ضرورة الثقافة القانونية.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 79.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك