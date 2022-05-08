المقالات

بغداد والغبار والزمن الأغبر ... 


منهل عبد الأمير المرشدي||   إصبع على الجرح ..    تضرب العواصف الترابية محافظات عديدة من العراق إنطلاقا من الأنبار ومرورا بالعاصمة بغداد وانتهاء بمحافظات الوسط والجنوب .  لا نريد ان نختزل هذه العواصف والغبار الأحمر الذي اقتحم غرف النوم وموائد الطعام  بظاهرة التصحر التي تصيب العراق بعدما غفل القائمون على الأمر في البلاد وتغافلوا عن زرع حزام اخضر من الغابات التي تحيط المناطق الغربية والجنوبية من المناطق التي تربطنا جغرافيا بالأراضي السعودية التي لم يأتنا منها غير الضيم والرعب والغبار والتراب .   لكن علينا ان نلتفت الى رأي آخر يكاد يتفق عليه الكثير من اهل العقل والبصيرة بإن ما يصيب العراق من التصحر والجفاف وانحسار عوامل الخير والجوع والفقر ما هي الإ رسائل السماء ورسل الإنذار الإلهي للقوم .  لقد أنعم الله على العراق بما لم ينعم بمثله على غيره من انهار وخصوبة وثروات ومثابات مقدسة لمراقد ال البيت والأولياء والصالحين حتى على مستوى العقل والفطنة والذكاء فللعراقين الكعب الأعلى على مر التأريخ في الكفائات العلمية ورواد البلاغة والحكمة والإبداع .   لم يعد فيه الحال ذاك الحال وتغيرت به الأحوال . تآكلت جدران الحياء في قلوب الكثير من الناس وتطاولت اركان السفاهة والإنحطاط فلم يعد العيب عيبا ولا الفسق فسقا واختلطت عندنا الأوراق حتى أمسى الإنحلال تطورا والسفاهة ثقافة والرذيلة انفتاح والفساد شطارة والمنكر معروفا والمعروف منكر .  صرنا نسمع الفاظ نابية على انها لغة الحوار  . نعم ما لم يكن متوقعا حتى في احلام الغافلين والكوابيس أمسى مألوفا لدينا . مفردات يستحي منها حتى الشيطان لم يعد يستحي منها الكثير من ابنائنا . !!  انحلال وتفسخ وميوعة وسقوط وضياع . شباب لم يعد فيهم شيء يدل على ذات بشرية سليمة او ما يوحي بذرّة خير او امل يرتجى منها . شباب لا تمت صلة لدين او معتقد او وطن اوما يشير على ان له اب او ام او عائلة !!! أين انتم ايها الأباء ؟؟ اين انتم ايها الأمهات ؟؟  اين انتم يا شيوخ ومشايخ واساتذة ومدارس . أما فيكم من ينتفض لنفسه على نفسه ويسأل ابنائه عن شذوذ ما يلبسون او يفعلون او يملكون .  الا يستفز عقولكم وغيرتكم ونوماس شرفكم ما يقوم به البعض من ابنائكم او بناتكم او ما يرتدون او يفعلون ؟؟ أين انتم من انفسكم ومسؤوليتكم امام الله والقانون والعشيرة والمجتمع ؟؟ . هل هذا هو مضمون الدولة المدنية عند المتمدنين ؟؟ هل هذه هي اركان العلمانية عن المتعلمنين ؟؟  هل هذا هو مصداق فصل الدين عن الولة ؟؟ هل هذا هو التطور عند المتطورين ؟؟  او هو مفهوم الثقافة عند المستثقفين ؟؟ ما لكم كيف تحكمون .  هل صار أكل الحرام معتادا وقد حللتم ما حرّم الله ؟؟ ربما هو الغبار الأحمر رسائل اليكم كي تصحوا من غفلتكم العميقة وتنتبهوا من سكرتكم الأعمق قبل أن يحل عليكم الغضب الأكبر وبعض الآيات القرآنية لا تحتاج الى تفسير المجتهدين فقد قال تعالى ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) .   ولا تعتقدوا ان ذلك ببعيد على الله وهو القائل ( وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ) ونذكركم اخيرا عسى ان تنفع الذكرى أن الله عزّوجل هو الذي قال ( إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) .  عودوا الى الله وتذكرّوه واذكروه كثيرا  ولا تنسوا الله فينساكم .. اللهم اشهد اني قد بلغّت .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بغداد والغبار والزمن الأغبر ... 
التاليف والتحقيق في زمن العولمة..!
ضمور الفكر الإستراتيجي العربي في ظِل التِبَعِيَة لأميركا،
ضرورة الثقافة القانونية.
هل فعلا أعلام الخليج مع روسيا؟!  
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
نحن الى الحسين ننتمي؛ الى شيعة العراق الغيارى..تذكروا 
لماذا الهجوم على دولة الفقيه؟! 
كلا..إن الإنسان ليطغى، أن رءاه إستغنى..
وجه بالف طريقة 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك