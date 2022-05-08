المقالات

شكر النعمة أمان من حلول النقمة


كوثر العزاوي ||   من الملاحَظ في أوساط المجتمع الإسلامي وغيرالإسلامي،ثمّة قامات كبيرة وقيادات عظيمة وأصحاب شأن جليل من ذوي الخبرة والحنكة السياسية، بل وكلّ متتبِّع لما يجري من أحداث وتغيّرات وانتكاسات وانحرافات في العراق وعلى جميع الصعد،كل أولئك يعرفون ويدركون أبعاد شخصية آية الله السيد عليّ السيستاني"دام ظله"المتميّز بحكمته ونظرته لما وراء الأحداث!! إلّاجمهور كبير من الشعب العراقي، فضلًا عن ساستهِ وأصحاب النفوذ ومن بيدهم مقاليد الحكم وشفيرات القانون وثعرات الدستور!! فإنهم لايُقرّون له بذلك وإن أقرّوا فلن يستفيدوا إنما يُعرضوا،وقد غفلوا أنّ عدم إقرارهم دليل خيبتهم لجحودهم نعمة الاستفادة من وجود إلهيّ مقدّس ينوب بحكمته ونظرته عن الإمام الغائب المعصوم"عليه السلام"ولكن لاعجب في البين وقد بيّن لنا خاتم الأنبياء حقيقتهم في قوله" صلى الله عليه وآله". {الجاهل يظلم من خالطه،ويعتدي على من هو دونه، ويتطاول على من هو فوقه،ويتكلم بغير تمييز وإن رأى كريمة أعرض عنها، وإن عَرضت فتنة أردَتْهُ وتهوَّر فيها}بحار الأنوار ج/١ ص١٢٩ ولعل ماجاء على ألسِنة أصحاب البصيرة والرؤية الثاقبة غنى، لفهمِ مقدار قراءتهم المستفيضة في شخصية المرجع الأعلى ومرجعيته الرشيدة التي هي بمثابة النّعمة التي كُفِرَت فأصاب بلد العراق ماأصابه من ويلات وكوارث وانعطافات!  فهلِمّوا معي لنتعرف على مصدر قوة العراق وشعبه والتي تشكّل العقبة الكأداء في طريق مخططات الأعداء للقضاء على آخر رمق في بلد المقدسات والقوم عنها غافلون. - يقول السيد هاشم الحيدري: في وصية الإمام الخامنئي للحاج قاسم سليماني وكثير منّا سمعناها من الحاج، وأنا منهم، وصيته هي:{أي شيء يصدر من المرجعية الدينية في النجف الأشرف من السيدالسيستاني فاعمل بكل جهدك وقوتك لتنفيذه وإجراءه، وآخر لقاء لي مع الحاج قاسم قبل فترة قصيرة جدا من شهادته كما الكثيرين يلتقون به(والقول لسماحة السيد الحيدري) في آخر وصية عندما إنتهى اللقاء وقمنا، حمل حقيبته وأردنا الخروج من مكتبه، أوقفنا وقال:آخر وصية ياسيّد"أَكْثِر مِن ذكر السيد السيستاني" في خطاباتك، نعم! قال لي أنت تذكره كثيرا ولكن أُذكرهُ اكثر، لماذا؟! قال: لان سماحة الامام الخامنئي الولي الفقيه هل تعرف كم يريد خاطر السيد السيستاني ويريد تقويته!!! - أما ماجاء على لسان سماحة السيد الأمين"حسن نصر الله"حفظه الله قائلًا:إنّ فتوى السيد السيستاني وهذا الموقف التاريخي قد أخرجت العراقيين والناس جميعًا من الحيرة والذهول، من الارتباك، لاحظوا جملًا قصيرة قالها، وقد غيّرت مجرى التاريخ، بتشخيص العدو الذي يجب ان يُقاتَل،كما أعطت فتوى المرجعية زخمًا قويًا وروحًا معنوية هائلة لضباط وأفراد القوات الأمنية والمقاتلين الذين استجابوا للنداء مما أدى إلى تأسيس حشدٍ شعبيٍ عراقيٍ مبارك كان ومازال يشكّل قوة حقيقية للعراق. - وكما جاء في مخاطبة السيد "محمد البخيتي"عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله "الحوثيين"سددهم الله مايلي: يااهل العراق أيعقلُ أن تختلفوا طوال هذه المدة على تشكيل الحكومة وفيكم السيد"علي السيستاني" وهو من أحكم وأزهد وأتقى المرجعيات التي عرفها العراق عبر تاريخه،أليس هو الذي أصر على إجراء أول إنتخابات؟ ولولاه ماكان هناك انتخابات!! إنّ وجودَه بينكم في هذا الزمن العصيب نعمة من الله فلا تضيعوها!! -انتهى- ترى: إلى أين ذاهبون بغفلتكم يامَن لازلتم تكفروا بأنعمِ الله تعالى وهو مَن يُحذّر عباده في قوله" عزّ وجل" {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} النحل ١١٢ فهل انتم منتهون؟!!   ٦شوال١٤٤٣هج
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بغداد والغبار والزمن الأغبر ... 
التاليف والتحقيق في زمن العولمة..!
ضمور الفكر الإستراتيجي العربي في ظِل التِبَعِيَة لأميركا،
ضرورة الثقافة القانونية.
هل فعلا أعلام الخليج مع روسيا؟!  
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
نحن الى الحسين ننتمي؛ الى شيعة العراق الغيارى..تذكروا 
لماذا الهجوم على دولة الفقيه؟! 
كلا..إن الإنسان ليطغى، أن رءاه إستغنى..
وجه بالف طريقة 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك