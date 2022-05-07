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ما يسمى (التحالف الثلاثي) مات سريريًا

80 2022-05-07

حازم أحمد فضالة ||

 

1- سبق أن ردَّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلب تسجيل (تحالف السيادة) بتاريخ: 2-شباط-2022، وهو التحالف الذي كان يفترض تشكيله من حزبَي: عزم وتقدم؛ ولذلك لا يوجد تحالف اسمه (السيادة) ضمن التحالف الثلاثي.

2- اليوم السبت: 7-أيار-2022 أُصدرَ بيان مشترك من تحالف عزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني؛ تأييدًا لمبادرة الإطار التنسيقي (الشيعي) التي أُطلِقَت بتاريخ: 3-أيار-2022.

3- إنَّ تأييد تحالف عزم للإطار التنسيقي ومبادرته بمعزل عن حزب الحلبوسي (تقدم)؛ يعني رسميًا وعمليًا الخروج من التحالف الثلاثي المتصدع عمومًا، ومؤكد الانعزال عن حزب الحلبوسي المهلوس.

4- حتى كتابة هذه النقاط، فإنَّ خميس الخنجر لم ينشر شيئًا ضد بيان تحالف عزم اليوم، ويبدو أنه قد عُزِلَ عن عزم، لذلك يغرد باسم تحالف وهمي غير رسمي اسمه (تحالف السيادة)!

5- حتى كتابة هذه النقاط، فإنَّ الحلبوسي لم ينشر شيئًا ضد بيان تحالف عزم اليوم، والحلبوسي دخل الصمت، ولم ينشر قبل خمسة أيام غير تهنئة بمناسبة العيد، وتعزية بوفاة المرحوم أبي مريم الأنصاري، وهذا نقرأه تراجعًا من الحلبوسي عن ورطة الثلاثي، ومحاولة لإنقاذ حزبه المهلوس.

6- لم ينشر تحالف عزم، أي شيء حول مبادرة السيد مقتدى بشأن المستقلين التي نشرها بتاريخ: 4-أيار-2022!

7- نشر مسعود بارزاني معايدة قبل خمسة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولم ينشر شيئًا عن مبادرة (حليفه) السيد مقتدى التي نشرها بتاريخ: 4-أيار-2022!

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