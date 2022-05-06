وما همهم كل ذلك..!

علي الزبيدي ||

▪︎هذه قبور 15 من الصحابة في الحبشة (إثيوبيا حالياً )

▪︎قبر الملك النجاشي، وقبور 15 من صحابة الرسول، 10 من الرجال و5 من النساء. منهم «عدي بن نضل العدوي القرشي، والمطلب بن أزهر، وسفيان بن معمر، وعروة بن عبدالعزى، وعبدالله وحطيب بن الحريس، وفاطمة بنت صفوان، وعائشة بنت خالد، وهرمة بنت عبدالأسود» ويمثل المسلمون في إقليم تجراي 15% من إجمالي سكان الإقليم.

هؤلاء الصحابة ماتوا في أول الطريق ..و تركوا الديار و المال والولد و حملوا معهم الدين بعدما تعرضوا لبطش قريش ..يوم كان المسلمين غرباء مستضعفين في الأرض...

▪︎ماتوا و لم يروا للإسلام أي عز

▪︎لم يروا نبيهم يحطم الأصنام في مكة

▪︎ولم يتخيلوا في اكبر احلامهم أن مكة التي هجّروا منها أصبح يهاجر إليها الملايين من المسلمين من بقاع الدنيا للحج إليها ..

▪︎وما همهم كل ذلك ... مادموا على الطريق الصحيح ،فقد صبروا ايام قليلة في الدنيا لعقبى راحة طويلة فى الآخرة، فالغاية كانت رضى الله ..و الهدف جنات 🌿عرضها السموات والأرض...

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