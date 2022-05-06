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مقارنة بين السفياني وعبد الله ملك الاردن..!


ابوشعيب العسكري ||

 

هنالك من يقول وبلا ادلة منطقية بأن مصداق السفياني هو عبد الله ملك الاردن! 

لذلك ارتأينا ان نقوم باعداد مقارنة بين صفات وحركة السفياني الروائية وبين الملك عبد الله، وقمنا بإيراد المقارنة في النقاط التالية: 

١- السفياني من ال ابي سفيان بينما عبد الله ملك الاردن هاشمي، وهذا لوحده يكفي لأن يكون دليلاً قاطعاً على كون السفياني ليس عبد الله ملك الاردن.   

٢- السفياني يعتلي منبر دمشق وليس الاردن حيث انه يقاتل في الكور الخمس 6 اشهر حتى يملكها بينما ملك الاردن هو حاكم للاردن منذ سنين لذلك فالاردن المراد بها درعا وليست دولة الاردن المعاصرة.  

٣- السفياني يملك كور سوريا وليس الاردن . واذا قلت ان الجيش الاردني سيدخل سوريا فهل سيدخل فلسطين كذلك؟! 

4- السفياني لايقاتل في اللاذقية ومناطق الساحل ولا يملكها بينما من المفترض ان يملك الجيش الاردني تلك المناطق. لان امتلاكها يرمز الى اسقاط النظام، مما يدل على ان تلك المناطق هي مناطق انصار السفياني.  

5- السفياني يخرج ومعه كلب بينما الجيش الاردني من المفترض ان يقاتل كلب وسائر القبائل السورية الداعمة لحكم الاصهب في سوريا.  

6- السفياني اخواله قبيلة كلب السورية بينما عبد الله ملك الاردن اخواله البريطانيين.  

٧- السفياني يبدأ حركته من داخل درعا وليس من خارجها حيث انه يأتي من بلاد الروم ويستقر في سوريا ثم يتوجه الى درعا ويكون القادة السبعة بإنتظاره ويكونون تحت لوائه مع الجيش التابع لهم. 

٨- السفياني يأتي من بلاد الروم وليس من الاردن.  

٩- بقرينة كون السفياني عثمان ابن عنبسة او اسمه عثمان وابوه عنبسة في رواية، فإن لقب السفياني او اسم ابيه عنبسة يعني الاسد وهو لا ينصرف على أي حال الى عبد الله بن الحسين.  

١٠- بقرينة عثمان ابن عنبسة فإن للسفياني علاقة مصاهرة مع عبد الله ملك الحجاز كما بينا وهي منتفية لعبد الله ملك الاردن.  

١١- السفياني يقاتل بني قيس في قرقيسيا اما عبد الله فعلاقته مع بني قيس جيدة فبني قيس هم قوم عبد الله واتباعه.   

١٢- لا يمكن على اي حال تصور قيام عبد الله ملك الاردن باحتلال سوريا، فكيف يقبل اهل سوريا بحكمه؟! اين رجالات سوريا وقياداتها؟!  

اذا كانو من المعارضة فالمعارضة مدعومة من تركيا ولديها قيادات كبيرة لا ترضى بحكم من خارج الحدود، ثم ان تصور قتال الجيش الاردني للاتراك والجش الحر والاكراد سوريا والحكومة السورية والتغلب عليهم ومن ثم تحريك جيوشه من دمشق الى العراق بدلا من عمان واحتلاله العراق، لهو مما لا يقبل به ذي لب! 

١٣- من المفترض عدم وجود اي تدخل غربي في سوريا بعد الحرب العالمية لان العالم سيكون منشغلا بحرب ضروس تأكل الاخضر واليابس يذهب فيها 5 من كل 7. وبالفعل لا توجد اي اشارة لتدخل غربي مباشر، فمن اين للملك عبد الله بتلك القوة الخارقة؟! 

١٤- السفياني كما في روايات اهل البيت عليهم السلام يكون نقمة للشيعة من اعدائهم النواصب. اما عبد الله ملك الاردن فلا يتصور له ان يكون كذلك.  

١٥- ان مجاميعاً من الشيعة سوف تقاتل مع السفياني كما في رواية.  

ولا يكون قتالهم معه الا من حيث اشتباههم في كونه على وئام مع الشيعة واليوم نجد مجاميع من الشيعة متحالفة مع بشار الاسد وتقاتل معه سواء من حزب الله او من المدافعين عن حرم السيدة زينب عليها السلام وهم لم يقاتلوا معه الا لكونه علويا. ولو كان عبد الله هو السفياني لوجدت الشيعة يقاتلونه خصوصا حزب الله لكون الامريكان معه ولكونه سيقاتل حليفهم بشار وكذلك المدافعين عن السيدة زينب عليها السلام سوف يقاتلونه لانه يمثل جهة النصب والعداء.  

١٦ - للسفياني ثأر في سوريا يتعلق بحكم سوريا فما هو ثأر عبد الله ملك الاردن؟!

بعد التدقيق في هذه النقاط الستة عشر يتبين لنا بما لا يقبل الشك باليقين، بانه لا علاقة لعبد الله ملك الاردن بالسفياني.  

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