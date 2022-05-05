هل ان السياسة فن الكلاوات؟!

مظهر الغيثي ||
بعض يعتقد ان السياسة هي فن الكلاوات والتنازلات ويعتقد ان المفاوض الجيد هو الكلاوچي المطيع
ولذلك تجد انه يقرب الكلاوچية اعتقادا منه انهم سيكونون مفيدين له في صنع المناورات السياسية
يا عزيزي ان السياسة علم وفن وتحتاج إلى اهل الخبرة والحنكة والحكمة والثقافة والصبر
فمن امتلكهن ساد على الناس
وعليكم التخلي عن تقريب اراذل القوم والاعتماد على الأقمار العراقية المضيئة وتقريبهم
واما الكلاوات والبرغماتية المفرطة والشعبوية فلن تكون أكثر من فقاعات في هذه الأجواء المتربة
والعاقبة للمتقين
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