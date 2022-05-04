الى من أراد كَسر عظامنا..!

مظهر الغيثي || من أراد كَسر عظامنا .... وجد انها أقسى من ارادته ومن أراد أن يكون الزعيم الأوحد... نبشره.... لن تعود الدكتاتورية ومن أراد كسر الشيعة... اثبت الشيعة انهم لا يُكسرون وامامك القرون فجرب مرة أخرى فيما بعد ومن أراد حرمان المكون الأكبر من رئاسة الوزراء فسيحرمونه الشيعة من المشاركة في الحكم وهذا وعد ومن أراد الاقتتال الشيعي... نقول له... خابت أمانيكم الشيعة اصل الديمقراطية لقد تمسكوا بها دائما رغم التفجيرات والار٥٥اب واستهداف المباشر للوسط والجنوب بشتى الأسلحة القتالية والاعلامية والسياسية والاقتصادية...ولا زال الشيعة يرفضون المنهج الاقصائي فرغم كل المؤامرات الاقصائية لازال المكون الأكبر هو راعي العملية السياسية وصاحب الكتلة الأكبر وحامي العقد الاجتماعي والسلم الاهلي ووحدة وسلامة الوطن. شاء من شاء وأبى من ابى



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