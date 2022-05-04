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خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 


سلام دليل ضمد ||   ١. مواكبة حرب المياه والموانيء  ودخول الصراع بقوة  ٢. تجهيز جنوب البصرة بمشروع تحلية المياه  والذي كلف الامارات ٣٠٠ مليون دولار  ٣. إسناد حفر الآبار في مناطق الأحواض الجوفية لهيئة الحشد الشعبي ووزارة الدفاع   بعد دراسة معمقة لمواقع وكمية وانخفاض الأحواض المراد حفرها  والتي تقع في أماكن صالحة للزراعة  (الانبار . السماوة . بدرة /ديالى .  كربلاء . النجف . والموصل  ٤. عمل مشاريع تخزين مياه الأمطار  ٥. حفر آبار قريبة من نهري دجلة والفرات  ٦. انشاء سدود واحواض صناعية وطبيعية على ان يسند هذا العمل لشركات عالمية متخصصة  سدة الكوت التي أنشأت ١٩٢٦ مثالا  ٧. توفير أجهزة التنقيط ومرشات المياه بدل السقي الريعي والذي استخدم منذ العهد السومري الى الان
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