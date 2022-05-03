من هم اليبشة؟ !

صابرين البغدادي ||

هم وحدات مقاومة سنجار اختصارها "يبشة" وهم عراقيين ايزيديين تشكلت هذه القوة سنة 2007 لحماية الايزيديين في سنجار

خاضوا معارك ضد متمردي حزب العمال الكردي التركي PKK وطردوهم من عدة مناطق في سنجار ومناطق اخرى كذلك خاضوا معارك ضد عصابات داعش ، وكذلك هم من ابرز اعداء الاتراك الطامعين بضم شمال العراق لتركيا

الذي يجري الان عبر زج الجيش العراقي هو مخطط برزاني امريكي وبتنفيذ عميلهم المبخوت الكاظمي لأخراجهم من سنجار لكي يتم تسليمها لمليشيات البيشمركة البرزانية

لأن سنجار منطقة إستراتيجية ولها علاقة بطريق الحرير فاذا سيطرت عليها مليشيات البيشمركة البرزانية لن يستطيع العراق والحكومة المركزية في بغداد فتح منذ حدود مع تركيا مستقبلا عبر الموصل وبالتحديد قضاء سنجار بعيد عن منافذ ما يسمى اقليم كردستان مع تركيا فمسعود يريد ان تكون منافذ العراق مع تركيا عبر كردستان فقط لكي يستمر بأبتزاز بغداد هذا المخطط الذي يجري بأختصار.

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