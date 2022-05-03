العراق: إنموذج الدولة الرخوة...!

حيدر العامري ||

ويقصد بالدولة الرخوة الدولة التي تضع القوانين ولا تطبقها ليس فقط لما فيها من ثغرات ولكن لأن لاأحد يحترم القانون الكبار لايبالون به لإن لديهم من المال والسلطة مايكفي ليحميهم من القانون والصغار يتلقون الرشاوي لغض البصر عنه ورخاوة الدولة تشجع على الفساد وإنتشاره .. والفساد ينتشر في السلطتين التنفيذية والتشريعية ويصبح الفساد في ظل الدولة الرخوة "إسلوب حياة" ومن سمات الدولة الرخوة .. تراجع مكانتها وهيبتها داخليا وخارجيا بسبب عدم احترام القانون وضعف ثقة المواطنين به فمع وجود منظومة قانونية متقدمة إلا أنها تبقى من دون تطبيق إلا في حالات محددة حيث يمكن إستخدامها لمعاقبة مناهضي الفساد أو المطالبين بحقوقهم أو المجرمين واللصوص من الطبقات المسحوقة.

وجود مؤسسات حكومية أكثر من اللازم وبدون مبرر ودور واضح الى درجة تتداخل وتشابه الصلاحيات والمؤسسات وهدفها خلق مناصب للمحسوبين مع تفشي الفقر والتخلف لغياب العدالة الاجتماعية وضعف التنمية وغيابها مع نسيج إجتماعي منقسم في ظل انهيار البنية التعليمية والمدرسية والجامعية .. مع الانحياز الواضح للأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم فواتير الفساد والقرارات الخاطئة.

استشراء الفساد بكافة أشكاله ونهب المال العام والتهرب الضريبي والتبعية للخارج وفقدان الدولة سيطرتها على جزء كبير من قرارها الداخلي دولة تعيش عاله على الخارج.

"وهذا كله بسبب وجود بعض الفاسدين كل همهم تحقيق مصالحهم الشخصية أولا"

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