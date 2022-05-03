شركة ويندوارد الإسرائيلية تتعهد بالرقابة على تنفيذ العقوبات ضد روسيا

متابعة: أمل كريم

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي البحري الإسرائيلية (ويندوارد)، أن الشركة تعهدت للولايات المتحدة بمراقبة التنفيذ الكامل للعقوبات ضد روسيا، وهي ستعمل على تعطل الاقتصاد البحري لموسكو بنسبة 95٪ لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات.

قال آمي دانيال، مؤسس شركة ويندوارد (Windward) والرئيس التنفيذي لها، في مقابلة مع رئيس تحرير "هآرتس" ألوف بن: "تم التوصل إلى اتفاق تعاون ثنائي، في 8 مارس وفي مكتب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، للالتزام بالرقابة على جميع الأنشطة البحرية الروسية في موانئ روسيا. وتعهدت شركة ويندوارد أن تزود وزارة الخزانة الأمريكية بتقرير يومي كامل عن مراقبة حركة النقل البحري في الموانئ الروسية".

وأضاف دانيال أن " الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا رفعت مسؤوليتنا ولقد تعهدنا بتعطيل الاقتصاد البحري لروسيا بنسبة تصل إلى 95% بمساعدة الخزانة الأمريكية. إن ناقلات النفط والسفن التجارية تتنقل حاليا بسهولة إلى الموانئ الروسية، وتشير تقارير الأسبوع الماضي أن أنشطة هذه الموانئ ازدادت بنسبة 44%. وتم تقديم هذه المعلومات المهمة إلى وزارة الدفاع البريطانية ووزارة الخزانة الأمريكية لإيجاد حل لهذه المشكلة. فإننا تعهدنا لواشنطن ولندن أن نكون أكثر تقدما دائما من الأوليغارشية الروسية التي تمت إضافتها مؤخرا إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية".

وصرح الرئيس التنفيذي لويندوارد: "بالنظر إلى الطرق العديدة للالتفاف على العقوبات، فإن شركتها طورت تقنية متقدمة لمراقبة النقل البحري وإن هذه التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لعبت دورا بارزا في مراقبة حركة السفن والشركات والأفراد الذين لهم علاقة بروسيا للحيلولة دون الالتفاف على العقوبات".

وشدد دانيال أننا "نتلقى كل يوم البيانات من مئات الأقمار الصناعية التي تتجسس على جميع الموانئ الروسية؛ شركتنا تستخرج بيانات "صور الأقمار الصناعية" ، و "ترددات الراديو" ، و "الطقس" ، و "ملكية السفن" ، و "الميناء" ، و "برنامج حركة السفينة " إلخ، المتعلقة بجميع السفن التي تتجه نحو روسيا في فترة زمنية محددة في رسم بياني ونموذج دقيقين، ثم تقيّم مستوى الخطورة لكل سفينة أو شحنة وفقا لقوانين العقوبات والقوانين الأخرى، وأخيرا تزود وزارة الخزانة الأمريكية بهذه البيانات لفرض العقوبات".