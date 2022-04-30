المقالات

يوم القدس العالمي..لبيك يا حسين..!

18 2022-04-30

مهدي المولى ||

 

لا شك إنها دعوة ربانية  لوحدة البشرية   ونشر السلام والمحبة بين أبنائها والتوجه لبناء حياة حرة وإنسان حر.

فكانت دعوة عظيمة وخالدة من قبل قائد الصحوة الإسلامية  الإمام الخميني  دعوة تذكر المسلمين  الغافلين  بالقدس وصفعة بوجه الحكام   الجبناء الحقراء الذين تنازلوا عن إنسانيتهم عن كرامتهم عن دينهم وانخرطوا في طريق الرذيلة والخيانة  معتقدين  إنه طريق السلامة  الطريق الذي بواسطته يحمون  عروشهم ووجودهم  لا يدرون إنهم وضعوا أقدامهم على  طريق الهلاك الذليل.

يوم القدس العالمي صرخة الأحرار في كل مكان  لا للظلم لا للظلام لا للاستبداد لا لانتهاك حقوق الإنسان لا لسيطرة القوى الوحشية المعادية للحياة والإنسان.

مدينة القدس المقدسة مدينة الإنسان وقيمه الإنسانية الحضارية  مدينة الوحدة  الإنسانية  فذلك لا يروق لأعداء الحياة والإنسان  لهذا قرروا محوها من الوجود  وتحويلها  الى منبع للعنصرية المتطرفة والعدوان والحروب   فتمكن أعداء الحياة والإنسان إسرائيل وبقرها آل سعود  بمساعدة  قوى الظلام العنصرية أمريكا بريطانيا  وغيرها من الدول التي تبحث عن الحصول على الباطل لا الحق  أن تطرد تهجر تقتل أبنائها  وتملئها  بغيرهم لا علاقة  لهم بها ومع ذلك بقي أبنائها يجاهدون ويناضلون ويتحدون ويستشهدون من أجل  إعادتها  لهم وعودتهم اليها

فيوم القدس العالمي صرخة كل إنسان مظلوم في الأرض كل إنسان  محروم   ودعوة لكل مظلوم الى التحدي  والثورة ضد  الظالمين.

فيوم القدس أصبحت صرخة   محبي الحياة والإنسان بوجه أعداء الحياة والإنسان  أصبحت صرخة الحرية والأحرار  بوجه العبودية والعبيد  حتى أصبحت  هذه الصرخة تسمع في كل مكان من العالم لأنها استمدت صرختها  من صرخة الإمام الحسين  كونوا أحرارا في دنياكم  لبيك يا حسين.

لا شك ان دعوة يوم القدس العالمي كانت دعوة صادقة ومخلصة فالذي أطلقها كان صادقا ومخلصا لهذا   نالت  تأييد ومباركة كل الأحرار كل الصادقين من المسلمين والناس أجمعين   وكانت قوة دفعتهم الى التحدي ورفض الظلم والعبودية وفي نفس الوقت كشفت  المتاجرين  والدجالين الذين كذبوا وخدعوا وضللوا العرب والمسلمين والفلسطينيين من الحكام العرب وخاصة العوائل الفاسدة المحتلة للخليج والجزيرة التي كانت تعمل لصالح إسرائيل  سرا وفي الظاهر تتظاهر أنها مع الفلسطينيين.

فصرخة يوم  القدس العالمي  كشفت  حقيقة الحكام العرب والمسلمين  وبانت عوراتهم تماما حتى لم يبق أمامهم إلا الاعتراف  والإقرار بحقيقتهم بأنهم كانوا خدم وعبيد  للصهاينة  وإنهم ضد العرب والمسلمين  لهذا أسرعوا الى التطبيع مع إسرائيل وأصبحوا جزء  أساسي من إسرائيل بل أصبحوا بقرها التي تغذيها وكلابها التي تحرسها وتدافع عنها وتحميها من  الفلسطينيين  والعرب والمسلمين  وكل البشر الأحرار الذين يريدون تحريرها وتطهيرها.

 فصرخة يوم القدس العالمي أصبحت   مركز تجمع لكل أحرار العالم لكل إنسان حر في كل مكان  لهذا بدأ العبيد  أعداء الحياة وفي المقدمة  إسرائيل وبقرهم  آل سعود وكلابها الوهابية القاعدة وداعش يخشون هذه الصرخة ويخافون منها  خاصة أصبحت تردد في القدس في الرياض  متحدية  حكومة إسرائيل وحكومة آل سعود وكل من يعادي هذه الصرخة الإنسانية الحضارية.

لا شك ان يوم القدس العالمي كان بداية مرحلة جديدة في تاريخ المسلمين وفي تاريخ البشرية ونقطة  تجمع لكل إنسان يعتز ويفتخر بإنسانيته   ويهيئ نفسه لمواجهة  أعداء الحياة والإنسان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يوم القدس العالمي..لبيك يا حسين..!
مناطق الصراع  في الحرب الثالثة
الاعلام ذخيرة الحرب النفسية !؟
قلبي لا يحب الشريك...!
النشر الاعلامي الحر يقلق العبيد..
إلى دُعاة الربط الكهربائي مع أوروبا..!
بَوحُ على ساحلِ الصَّمت..
مصارع العلماء..العمامة الشهيدة ..!
العراق الامانة الكبرى
الكرد وتحالفهم الثلاثي.. وحسن النوايا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك