المقالات

قلبي لا يحب الشريك...!


مازن البعيجي ||

 

   همست له وبه منذ عرفته محل الرضا، والكره، والعشق، والغرام، قلبي الذي مرارا وددت اخدعه، وكما تفعل الأم حين تريد تزويج ولدها المطيع فتذهب بها الأفكار نحو بنت اخيها أو بنت اختها! حسابات فطروية من مدرسة البساطة، هكذا كنت اجره وارسم له طريق قناعة محاولا كل مرة إقناعه بجمال ما ومزايا ما توفرت في ذا وذاك من البشري! وبعد شوط وتحت تأثير وسوستي وقدرتي على إخفاء صوت قناعته التي انامته لبرهة وتزويق كلامي له منتصرا على طبعه وفطرة للان لا علاج نهائي في قمعها واسكاتها.

     كل مرة اربطه بمفتول الحبال الغليظة وسرعان ما تحركت له الذكرى في أصل عشقه وما خُلق له قد السلاسل، وهجر المكان وصار ينقض كل عهوده التي تخالف طبعه وتنكرها فطرته! فهو لا يرى شريك يستحق الآذان في صومعته من الإنس! لأنه قبل وجوده كأنه لقن شهادة أن قلبي لا شريك له غير من يرفض الشريك في سلطانه.

     كل ما يجري هو مسكن الألم لعملية كبرى هي كل بركان العشق وبوصلة اختياره والكف عن وساوس أن هذا أو ذاك يكون بديلا عن اصالة ما تردد انغامه فطرة ليس بمقدور أهل الكلام وفن الإقناع التشويش عليها.

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يوم القدس العالمي..لبيك يا حسين..!
مناطق الصراع  في الحرب الثالثة
الاعلام ذخيرة الحرب النفسية !؟
قلبي لا يحب الشريك...!
النشر الاعلامي الحر يقلق العبيد..
إلى دُعاة الربط الكهربائي مع أوروبا..!
بَوحُ على ساحلِ الصَّمت..
مصارع العلماء..العمامة الشهيدة ..!
العراق الامانة الكبرى
الكرد وتحالفهم الثلاثي.. وحسن النوايا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك