إلى دُعاة الربط الكهربائي مع أوروبا..!

حازم أحمد فضالة ||

1- أوروبا لا تزودكم بربط نووي! بل بمحطات النفط والغاز.

2- أوروبا لا تملك النفط والغاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية فيها، بل تشتري مصادر هذه الطاقة من روسيا وإيران…

3- فرضت روسيا على أوروبا أو ما أسمته (الدول غير الصديقة)، شراء النفط والغاز الروسي بالعملة الوطنية الروسية (الروبل)؛ لذلك على أوروبا التعاقد مع شركة (غازبروم) الروسية؛ لتنظيم آلية الدفع بالروبل، وركعت لروسيا عشر دول أوروبية حتى الآن بما فيها (ألمانيا)!

4- عدد سكان أوروبا أكثر من (747) مليون نسمة، وعدد سكان باكستان وحدها تقريبًا (240) مليون نسمة، أي: باكستان تعادل ثلث سكان أوروبا؛ وباكستان تستورد معظم حاجتها للطاقة الكهربائية من (إيران)، متعاملةً مع شركتَي (تافانير، وسونير) الإيرانيتين، وهي حدودية مع إيران.

5- إنَّ دُعاة الربط الكهربائي مع أوروبا، يريدون إعادة شراء النفط والغاز الروسي والإيراني بعد أن تشتريه أوروبا؛ ليدفعوا بذلك أسعارًا مضاعفة! بدلًا من التعامل مع المصدر (الإيراني الروسي) بالسعر المناسب!

6- قدمت إيران للعراق مشروع تشييد ثلاث محطات للطاقة الكهربائية على أرض العراق؛ لتغطية الحاجة المحلية كلها، لكن الحكومة العراقية بما فيها مجلس النواب؛ ترفض ذلك!

7- ننصح السيد مسرور بارزاني أن يعالج نفسه، بسبب طرحه الفلكي! ولأنه اختار التموضع ضد روسيا وإيران خدمةً لأميركا وبريطانيا وليس لأنَّ عقله يعمل!

8- لو كانت هناك جائزة لأغبى أغبياء الأرض، لفاز بها دُعاة الربط الكهربائي مع أوروبا، بعد أن يفوز بها دُعاة الربط الكهربائي مع الأردن ومصر، بعد أن يكون قد فاز بها دُعاة الربط الكهربائي مع السعودية!

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