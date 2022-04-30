القدس قضيتنا

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عماد الاسدي|| عندما اطلق الامام الخميني(قدس) يوم القدس العالمي على اخر جمعة من شهر رمضان ، يوم تخرج فيه الناس و ترفع شعارات ضد الظلم والظالمين في العالم، واولهم الكيان الصهيوني الذي زرعته بريطانيا في قلب العالم العربي والاسلامي، والذي ينتهك حقوق الانسان ويقتل الفلسطينيين بدم بارد وبشكل يومي، وينتهك حرمة المسجد الاقصى، وفي كل مرة يصرخ قادة العرب وشعوبها بالانتهاكات الصهيونية، ولكن مجرد صراخ امام الاعلام ليس الا دون ان يكون هناك تحرك على ارض الواقع. حيث كان من المفترض أن يكون من واجب علماء الأمة وقادتها من السنّة و الشيعة أن يعملوا على استعادة فلسطين بكاملها من النهر إلى البحر ، و أن يعملوا على تعبئة الوجدان العربي و الإسلامي في سبيل ذلك ، ان معركة الإسلام هي الصراع مع ( إسرائيل ) ، وليس هناك إسلام وحركة إسلامية سياسية خارج الصراع مع إسرائيل. أن( إسرائيل وجودٌ غير شرعي ) ، لأن إسرائيل دولة غاصبة محتلة . ان القضية الفلسطينية ان تخلى عنها الكثير بسبب فتاوى اهل الكفر والنفاق في الجزيرة العربية، وأن حاول البعض أن يطبع مع هذا الكيان واعطائه الاحقية بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات في الارض المقدسة، نقول له ان في جسد هذه الامة قلب نابض وبقوة يصرخ بوجه الظالمين، لم ولن يسكت عن قضية المسلمين الاولى والمركزية، وأن جيش الشيطان وأن جمع عدته وعدده وأن حاصرنا مع المنافقين والنفعيين والشياطين في المنطقة، على أن نتخلى عن القدس أو نتراجع، نقولها وبثقة تلك اضغاث احلام. لذلك نقول نحن أمام مسؤوليات كبيرة أمام الله تعالى، وأمام التاريخ، بأن نحيي الحقّ ونحميه، وننطلق كي نتوحّد حول قضايانا الكبيرة و الاستراتيجية ، الّتي تمنحنا ثباتاً وقوّةً وحضوراً مشرّفاً بين الشّعوب. فلنجعل كلّ مشاعرنا نحو أحقيّة القدس، ولنوحّد كلّ طاقاتنا في سبيل حفظ حقوقنا وكراماتنا، ومواجهة الظّلم والظّالمين، مهما كانت التّضحيات، حتّى نثبت حضورنا وفعلنا وتأثيرنا العزيز المشرّف في كلّ ما يهمّ حاضرنا ومستقبلنا. انها الدنيا لا دولة فيها تدوم والله سبحانه يقول( إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ) اذا فالايام يداولها الله كيفما يشاء من اجل التمحيص والاختبار ولكي يعلم الله الذين امنوا وعشقوا واحبوا ربهم ونبيهم ودينهم فساروا على نهج التضحية والفداء والشهادة والعطاء الذي خطه لهم الحسين بن علي عليه السلام. اللهم احفظ الاسلام واهلة اللهم احفظ العراق واهله اللهم احفظ فلسطين و اهلها